경기 지역 소비심리 꿈틀… 셔세권 따라 집값도 뛴다

‘반도체 머니’ 경제효과 주목

세줄 요약 삼성전자 임금협상안이 확정되며 최대 6억원 규모의 반도체 머니가 지역 경제를 떠받칠 기대가 커졌다. 화성·평택 등 경기권 소비심리는 전국 평균보다 높고 셔세권 아파트값과 호가도 상승세다. 다만 성과급이 자사주 중심이라 유동성 확대는 제한적일 수 있다. 삼성전자 임금협상안 확정, 반도체 머니 기대

경기권 소비심리 상승, 셔세권 아파트값 강세

자사주 지급 비중 커 유동성 확대는 제한

2026-05-28 2면

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삼성전자의 임금협상안이 최종 확정되면서 1인당 최대 6억원에 이르는 소위 ‘반도체 머니’가 지역 경제 활성화에 기여할 것이라는 기대가 적지 않다. 실제 셔틀버스가 다니는 ‘셔세권’(셔틀버스+역세권) 지역 아파트의 일부 단지에서 호가가 오르고, 결혼정보회사의 배우자 지수가 변호사급으로 올랐다는 얘기도 들린다.27일 반도체업계에 따르면 삼성전자 노사는 최근 사내 주택자금 대출 제도를 도입하기로 하면서 무주택 직원이 주택을 구입할 때 최대 5억원까지 연 1.5% 금리, 10년 상환 조건으로 대출해 주기로 했다. 여기에 성과급까지 나오면 사업장 일대에 부동산과 자동차 판매업소 등을 포함해 내수를 일정 부분 떠받칠 것으로 보인다. 한국은행이 내놓은 이달 소비자심리지수(CCSI)는 106.1이었는데 삼성전자 DS 사업부가 포진한 화성, 평택 등 경기 지역의 CCSI는 107.0으로 더 높았다.최근 삼성전자와 SK하이닉스의 통근 셔틀버스 노선 인근 지역의 아파트값도 강세를 보이고 있다. 한국부동산원이 발표한 5월 셋째 주(18일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 경기 지역의 아파트 매매가격지수는 0.12% 증가한 반면 셔세권으로 꼽히는 화성 동탄은 0.46%, 용인 수지는 0.38%, 수원 영통은 0.35% 상승했다. 정상락 공인중개사협회 용인 수지 지회장은 “성과급이 내년 1월에 지급될 예정이라 올해 가을부터 ﻿중장기적으로 집값이 상승할 여지가 크다”고 말했다.경제성장률에도 긍정적인 영향이 예상된다. 앞서 한국은행은 삼성전자 파업 시 생산 차질 규모를 약 30조원으로 추산하고 올해 경제성장률이 최대 0.5% 포인트 하락할 수 있다고 봤지만, 이를 불식하고 반도체 초호황기에 맞춘 적기 생산이 가능해졌기 때문이다.다만 성과급 상당 부분이 자사주 형태로 지급되면서 시중 유동성이 급격하게 늘어나는 데는 한계가 있다는 분석도 나온다. 또한 삼성전자가 자사주 매입량을 늘릴 경우 주식 가치를 밀어 올릴 가능성도 있다.삼성 계열사를 비롯해 산업계 전반에 미칠 ‘영업이익 N% 성과급’의 파장도 부정적인 변수로 작용할 수 있다. 삼성전자 사태 이후 파업 위기가 고조된 카카오 본사 노사는 이날 수원 경기지방노동위원회에서 2차 조정회의를 진행했다.