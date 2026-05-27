‘100조 파업’ 피하고 ‘100배 격차’ 남겼다

뉴노멀 된 ‘N% 성과급’

이미지 확대 여명구(왼쪽) 삼성전자 DS부문 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 27일 경기 용인시 기흥구 삼성전자 ‘더 유니버스’에서 진행된 2026년 임금협약 조인식에서 서명을 하고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 여명구(왼쪽) 삼성전자 DS부문 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 27일 경기 용인시 기흥구 삼성전자 ‘더 유니버스’에서 진행된 2026년 임금협약 조인식에서 서명을 하고 있다.

삼성전자 제공

세줄 요약 삼성전자 DS부문 특별경영성과급 신설을 담은 2026년 임금협상 잠정 합의안이 노조 투표에서 73.7% 찬성으로 확정됐다. 사측은 향후 5년간 5조원을 투자해 상생 생태계와 AI 인재 육성에 나서며, 성과 분배를 둘러싼 사회적 논의도 확산되고 있다. DS부문 성과급 합의안 노조 투표 가결

찬성률 73.7%, 투표율 95.5% 기록

향후 5년 5조원 상생·인재 투자 계획

2026-05-28 1면

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삼성전자 반도체(DS) 부문 특별경영성과급 신설을 골자로 한 ‘2026년 임금협상 잠정 합의안’이 노조 조합원 투표에서 가결되며 최종 확정됐다. 이로써 반도체 슈퍼사이클(초호황기)과 맞물려 영업이익의 상당 부분을 성과급으로지급하는 ‘뉴 노멀’ 시대가 본격화했다. 인공지능(AI) 시대 성과를 어떻게 분배하고 사회와 공유할 것인지가 화두로 떠오른 가운데, 삼성전자는 향후 5년간 5조원을 투자해 국내 상생 생태계를 구축하고 미래 인재를 육성한다고 밝혔다.삼성전자 노조 공동교섭단은 27일 엿새간 진행된 잠정 합의안 찬반 투표 결과, 찬성률 73.70%(4만 6142명)로 가결됐다고 밝혔다. 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부와 전국삼성전자노동조합 노조 조합원 총 6만 5593명 가운데 6만 2616명(95.50%)이 투표에 참여했다.잠정 합의안이 가결된 직후 노사는 2026년 임금협약 조인식을 진행했다. 이 자리에서 여명구 DS 부문 피플팀장(부사장)은 “임금협약 타결을 시작으로 노사가 한마음이 돼 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다. 최승호 초기업노조 위원장은 “직원들의 근로조건 개선과 권익 향상을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.삼성전자는 사장단 명의 메시지를 통해 향후 5년간 총 5조원을 조성해 ‘상생 및 건전한 생태계 조성’ 및 ‘미래 인재 육성’에 투자하겠다고 밝혔다. 그동안 임금협상 과정에서 불거진 초고액 성과급 논란과 형평성 문제를 해소하고, 국내 대표 기업으로서의 사회적 책임을 강화하겠다는 의지가 담겼다. 프로그램으로는 2·3차 중심의 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약 계층과 영세 자영업자를 위한 포용적 금융 확대, AI 인재 육성을 위한 산학협력, 청소년 교육 등을 검토한다고 제시했다.구체적인 방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정할 계획이다.사장단은 “이번 일을 계기로 ‘사업보국’과 ‘인재제일’이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다”며 “앞으로 다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 노사관계는 물론 경영 전반을 깊이 성찰하겠다”고 밝혔다. 이어 “삼성의 성장과 성과가 저희 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 사회적 책임도 더 강화하겠다”며 “앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할지 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해나가겠다”고 강조했다.DS 부문 사업성과의 10.5%를 특별경영성과급 재원으로 사용하도록 하는 임금협상이 최종 확정되며 장기간 이어졌던 삼성전자 노사 갈등은 일단락됐지만, 산업계에서는 오히려 AI 시대 성과 분배를 둘러싼 새로운 논의가 본격화됐다는 평가가 나온다. 정흥준 서울과기대 교수는 “과거처럼 사측과 노동자 등 핵심 이해관계자들끼리만 성과를 나누는 교섭 방식은 사회가 수용하기 어려워졌다”며 “하이테크 기업을 중심으로 주주, 협력업체, 공급사, 크게는 시민단체까지 대표성을 가진 여러 주체들이 새로운 분배 기준을 마련하는 사회적 협의를 고민할 때”라고 설명했다. 황용식 세종대 경영경제대 학장은 “노사가 협상만 타결하면 끝나던 과거와 달리 이제는 주주와 시장의 반응까지 함께 고려해야 하는 새로운 패러다임으로 바뀌고 있다”고 밝혔다.실제로 삼성전자 성과급 갈등을 둘러싸고 하청·협력업체 역시 성과 공유의 주체라는 목소리가 나왔고, 반면 주주단체는 과도한 성과급 지급이 주주 이익을 침해할 수 있다고 주장했다. 이에 고용노동부는 다음달 1일 바람직한 분배 방식을 모색하기 위해 긴급토론회를 연다.김영훈 노동부 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “원하청이 함께 사는 방향으로 사회적 대화를 이끌고 싶다”고 밝혔다. 김 장관은 “초과이윤을 정규직만 배타적으로 가져가야 하는가에 대해 논의하자는 것”이라며 “천문학적 초과이윤 속 격차가 벌어지는데 지금이야말로 동반성장론같이 격차를 해소할 수 있는 방안을 찾아야 할 때”라고 전했다. 초과이윤을 하청업체와 나누는 방안에 대해서는 “정부가 가이드라인을 정할 수 없다. 사회적 대화를 통해 풀어야 한다”고 선을 그었다.업계에서는 삼성전자가 성과급 갈등을 딛고 다시 AI 반도체 초격차 경쟁력 회복에 전사 역량을 집중해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 삼성전자는 고대역폭메모리(HBM)4 양산과 HBM4E 샘플 공급, 2나노 공정 확대, 미국 테일러 공장 가동 준비 등 차세대 AI 반도체 프로젝트를 동시에 추진 중이다.