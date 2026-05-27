HD현대중공업, KDDX 입찰 참여…‘당락 변수’ 보안감점 연장엔 가처분 제기

한화오션과 7.8조 구축함 수주전 돌입

이미지 확대 한국형 차기구축함(KDDX) 조감도. HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국형 차기구축함(KDDX) 조감도. HD현대중공업 제공

세줄 요약 HD현대중공업이 한국형 차기 구축함 KDDX 상세설계·선도함 건조 사업 재입찰에 참여했다. 1차 입찰은 기본 설계 자료 제공 논란으로 빠졌지만, 이번에는 수주 경쟁을 이어가게 됐다. 동시에 보안감점 연장 적용을 막아달라는 가처분도 법원에 냈다. KDDX 재입찰 참여, 수주 경쟁 재개

보안감점 연장 금지 가처분 신청

소수점 점수 차가 당락 가를 변수

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HD현대중공업이 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세 설계 및 선도함 건조 사업 참여를 위한 입찰 참가 등록을 완료했다고 밝혔다. 1차 입찰 당시 기본 설계 자료가 경쟁업체인 한화오션에 제공된 점 등을 문제 삼아 불참했지만 재공고 입찰에 참가해 KDDX 수주 경쟁을 이어가게 됐다.HD현대중공업은 “한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조사업 참여를 위한 입찰 참가 등록을 완료했다”고 27일 밝혔다. 지난 14일 1차 입찰에 참여하지 않았으나 이날 2차 입찰에 참여했다.아울러 HD현대중공업은 KDDX 사업의 공정한 진행을 위해 이날 법원에 ‘보안 감점 연장 적용 금지’ 가처분 신청을 제기했다. 앞서 방위사업청은 군사기밀 유출과 관련해 HD현대중공업 보안감점 조치를 올해 12월까지로 1년 연장했다.HD현대중공업은 “최근 입찰에 참여한 해양정보함 기본 설계 제안서에 대한 방위사업청의 평가 결과를 통해 보안 감점 적용이 법적 근거 없이 부당하게 연장된 것을 확인했다”고 밝혔다.함정 수주전에서는 소수점 단위 점수 차이로 당락이 갈리는 만큼 보안 감점 적용 여부가 큰 변수가 될 수 있다. HD현대중공업 입장에서는 불리한 상황이 될 수 있지만, 후속함과 차기 함정 사업 주도권 확보를 위해 입찰에 참여한 것으로 풀이된다. HD현대중공업은 “KDDX 사업 기본 설계 수행 업체로서 최고 수준의 함정 건조 역량을 바탕으로 대한민국 해군의 전력 강화 및 국가방위산업 발전에 기여하고자 이번 입찰에 참여했다”고 밝혔다.KDDX는 정부가 2036년까지 7조 8000억원의 예산을 투입해 6000t급 한국형 이지스함 6척을 건조하는 사업이다. 개념 설계→기본 설계→상세 설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 진행된다. 개념 설계는 한화오션이, 기본 설계는 HD현대중공업이 각각 수주했다. 당초 2023년 12월 기본설계 완료 후 2024년부터 상세설계와 선도함 건조에 착수할 예정이었으나 사업이 2년가량 지연됐다.