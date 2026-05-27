AI 스캔으로 중고차 상태 파악…헤이딜러, ‘차량 진단 기술’ 특허

펄스 열화상 방식·인공지능 분석 이미지 제공

이르면 다음달 매물 정보와 연동·전체 차량 적용

이미지 확대 인공지능(AI) 차량 진단 기술 특허 기반 차량 수리 흔적을 이미지 형태로 보여주는 열화상 AI 진단 시스템 ‘헤이딜러 eye’. 헤이딜러 제공 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI) 차량 진단 기술 특허 기반 차량 수리 흔적을 이미지 형태로 보여주는 열화상 AI 진단 시스템 ‘헤이딜러 eye’. 헤이딜러 제공

이미지 확대 차량 수리 흔적을 이미지 형태로 보여주는 열화상 인공지능(AI) 진단 시스템 ‘헤이딜러 eye’가 제시한 히트맵. 헤이딜러 제공 닫기 이미지 확대 보기 차량 수리 흔적을 이미지 형태로 보여주는 열화상 인공지능(AI) 진단 시스템 ‘헤이딜러 eye’가 제시한 히트맵. 헤이딜러 제공

세줄 요약 헤이딜러가 열화상 스캔과 인공지능 분석을 결합한 차량 진단 기술 특허를 확보하고, 수리 흔적을 색지도와 이미지로 보여주는 ‘헤이딜러 아이’를 공개했다. 로봇 팔 4대가 차량을 2분 이내 자동 스캔하며, 하루 최대 160대 진단이 가능하다. 열화상 AI 진단 특허 확보, 국내 첫 공개

로봇 팔 4대 자동 스캔, 수리 흔적 이미지화

하루 160대 진단, 매물 정보 연동 계획

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중고차 플랫폼 헤이딜러는 차량 진단 기술 특허를 기반으로 차량 수리 흔적을 이미지 형태로 보여주는 열화상 인공지능(AI) 진단 시스템을 국내 처음으로 공개했다고 27일 밝혔다.헤이딜러에 따르면 열화상 스캔 데이터를 인공지능으로 분석해 차량의 상태를 색지도(히트맵) 형태로 보여주는 기술인 ‘비전 기반 차량 검사 방법’에 대해 지난 20일 특허를 받았다.이 특허를 적용한 차량 진단 솔루션 ‘헤이딜러 아이(eye)’는 차량의 도색, 판금 및 퍼티(틈새 메움) 흔적 등을 시각화해서 보여준다. 기술의 핵심은 산업 검사 분야에서 주로 쓰이는 ‘펄스 열화상’ 방식으로, 차량 외부에 짧고 강한 열 자극을 준 뒤 표면 온도 변화 패턴을 열화상 카메라로 수집해 인공지능이 분석하는 구조다. 같은 차종이라도 수리 여부에 따라 열 변화 패턴이 다르게 나타나는 점에 착안해 차량 상태를 직관적으로 확인할 수 있다는 설명이다.검사 과정은 완전 자동화 시스템으로, 차량이 원형 회전판 위에 올라서면 로봇 팔 4대가 차량 전체를 자동 스캔한다. 로봇 팔에는 할로겐램프와 열화상 카메라, 거리 측정 센서 등이 장착돼 있어 차량 형태에 맞춰 적정 거리를 유지하면서 검사를 진행한다. 차량 1대를 검사하는 데 2분이 채 걸리지 않는다고 한다.스캔을 마치면 픽셀 단위로 축적된 미세한 온도 변화 데이터를 헤이딜러가 자체 개발한 인공지능이 분석해 차량 상태를 유색과 흑백 분석 이미지로 제공한다. 유색 이미지는 도색 여부 등 차량 표면의 코팅 상태를 보여주고 흑백 이미지는 판금 등 내부 철판 상태를 나타낸다.기존의 중고차 검사가 차량의 여러 지점을 부분적으로 측정한 뒤 검사원의 경험을 바탕으로 판단하는 방식이었다면 이번 시스템으로는 차량 전체를 면 단위로 스캔해 검사 결과를 이미지 형태로 제공해 육안으로 확인하기 어려운 수리 흔적까지 더욱 직관적으로 확인할 수 있도록 했다는 것이다.이 시스템을 통해 하루에 최대 160대의 차량을 진단할 수 있다. 헤이딜러는 관련 데이터를 플랫폼 차량 매물 정보와 연동해 이르면 다음 달까지 전체 차량 정보에 적용한다는 계획이다.헤이딜러 관계자는 “소비자에게 보다 투명하고 신뢰도 높은 중고차 정보를 제공하기 위해 2023년부터 약 3년간 관련 기술 연구·개발을 진행해 왔다”며 “앞으로도 AI와 다양한 신기술 개발에 지속적으로 투자해 보다 신뢰할 수 있는 중고차 거래 환경 조성에 기여해 나갈 것”이라고 말했다.