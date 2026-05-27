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빛의 예술, 현대차 미디어 아트 공모전 개최

현대자동차그룹은 26일부터 7월 21일까지 차세대 예술가들의 도전을 지원하는 ‘제7회 VH 어워드’ 미디어 아트 아이디어 공모를 진행한다고 밝혔다. 선발된 작품은 지원금과 함께 다양한 전시 형태로 선보인다. 사진은 2024년 6회 VH 어워드에서 선정된 작품이 경기 용인시 현대차그룹 인재개발원 마북캠퍼스 비전홀에 전시된 모습.

VH 어워드 제공·ⓒ소농지