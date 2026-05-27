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중소·중견기업 성장 돕는 ‘서울신문 파트너스 세미나’

‘서울신문 파트너스 실무자 세미나’가 26일 서울 중구 한국프레스센터 내셔널 프레스클럽에서 열린 가운데 김유정 서울대 박사가 ‘실무자를 위한 AI 활용법’을 강연하고 있다. 이날 행사에는 파트너스 회원사에서 온 80여명의 실무자 등이 참석했다. 지난달 21일 출범한 서울신문 파트너스는 중소·중견기업의 성장을 지원하는 홍보 플랫폼으로 200개 이상의 회원사가 참여하고 있다.

이지훈 기자