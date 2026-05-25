PGA ‘더 CJ컵’ 찾은 이재현… 美 현장 반응 직접 점검

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PGA ‘더 CJ컵’ 찾은 이재현… 美 현장 반응 직접 점검

입력 2026-05-25 23:42
수정 2026-05-25 23:42
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PGA ‘더 CJ컵’ 찾은 이재현… 美 현장 반응 직접 점검
PGA ‘더 CJ컵’ 찾은 이재현… 美 현장 반응 직접 점검 이재현(가운데) CJ그룹 회장이 23일(현지시간) 미국 텍사스주 매키니에서 열린 미국프로골프(PGA) ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 대회장 내 비비고 부스에서 관계자들과 대화를 나누고 있다. 이 회장은 올해 첫 글로벌 경영 행선지로 더 CJ컵을 찾아 K라이프스타일 체험관 ‘하우스 오브 CJ’, 비비고·올리브영 부스 등을 둘러보며 현장 반응을 점검했다. 이 회장이 미국에서 열린 더 CJ컵을 방문한 것은 이번이 처음이다.
CJ 제공


이재현(가운데) CJ그룹 회장이 23일(현지시간) 미국 텍사스주 매키니에서 열린 미국프로골프(PGA) ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 대회장 내 비비고 부스에서 관계자들과 대화를 나누고 있다. 이 회장은 올해 첫 글로벌 경영 행선지로 더 CJ컵을 찾아 K라이프스타일 체험관 ‘하우스 오브 CJ’, 비비고·올리브영 부스 등을 둘러보며 현장 반응을 점검했다. 이 회장이 미국에서 열린 더 CJ컵을 방문한 것은 이번이 처음이다.

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2026-05-26 B4면
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