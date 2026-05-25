삼성 스마트폰, 중남미·중동·동남아 1위 석권

1분기 시장 점유율 21~37% 기록

2026-05-26 B2면

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삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장 둔화 속에서도 중남미·중동·동남아 시장에서 모두 점유율 1위를 기록하며 신흥시장 경쟁력을 입증했다.시장조사업체 옴디아가 25일 발표한 자료에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 중남미 시장에서 점유율 37%, 중동 34%, 동남아 21%를 기록하며 각 지역에서 선두를 차지했다.중남미 스마트폰 전체 시장은 올해 1분기 3480만대로 전년 동기 대비 3% 성장했다. 삼성전자는 이 중 1290만대를 출하했다. 37% 점유율은 2023년 1분기 이후 분기 기준 최고치다. 특히 갤럭시 A시리즈가 판매 확대를 이끌었다.중동 시장의 경우 지정학적 불확실성과 메모리 반도체 비용 상승 등의 영향으로 전년 대비 6% 감소한 1100만대로 집계됐다. 하지만 삼성전자는 갤럭시 S26과 A시리즈를 앞세워 34% 점유율로 1위를 유지했다. 동남아 시장도 지난해보다 9% 감소한 2160만대를 기록했고 스마트폰 평균판매단가는 349달러(약 52만 7000원)로 전년 대비 19% 상승했지만 삼성전자는 460만대를 출하하며 21% 점유율을 기록했다.