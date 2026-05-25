정용진, 내일 직접 대국민 사과

스타벅스 ‘탱크데이’ 자체 조사 발표

소비자들 선불금 100% 환급 요구

규정 개선 촉구 성명·지급명령 신청

이미지 확대 24일 인천공항 스타벅스 앞에서 외국인들이 대화하고 있다.

스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 기념일 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에서 시작된 불매 움직임이 세월호 참사 추모일 ‘사이렌’ 논란까지 더해 확산되고 있는 가운데 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 전 SCK컴퍼니 대표와 함께 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반, 모욕 및 명예훼손 등 혐의로 서울경찰청에 고발당한 상태다. 2026.5.24.

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스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 기념일 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에서 시작된 불매 움직임이 세월호 참사 추모일 ‘사이렌’ 논란까지 더해 확산되고 있는 가운데 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 전 SCK컴퍼니 대표와 함께 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반, 모욕 및 명예훼손 등 혐의로 서울경찰청에 고발당한 상태다. 2026.5.24.

뉴스1

세줄 요약 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 5·18 기념일 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 직접 대국민 사과를 한다. 자체 진상조사 결과도 함께 발표하고, 정부의 사용 자제 조치와 불매 여론이 이어지는 상황을 수습할 계획이다. 정용진 회장, 26일 직접 대국민 사과 발표

스타벅스 5·18 기념일 마케팅 논란 확산

정부 사용 자제·불매 여론 등 후폭풍 지속

2026-05-25 B2면

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정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 직접 대국민 사과에 나선다.신세계그룹은 24일 공지를 내고 “정 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다”고 밝혔다. 정 회장은 오는 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표하며, 이번 사태와 관련해 자체 진상 조사 결과도 발표할 계획이다.스타벅스는 지난 5·18 민주화운동 기념일 당일에 텀블러 프로모션을 진행하는 과정에서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용해 거센 비판을 받았다. 정 회장은 곧바로 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임했고 이튿날인 19일 자신의 명의로 대국민 사과문을 발표했다. 이어 미국 스타벅스 글로벌 본사도 사과했지만 불매 운동 등 파장은 가라앉지 않았다.정부 부처도 스타벅스 사용 자제 조치에 나섰다. 국가보훈부는 5·18 관련 모니터링을 강화했고, 행정안전부는 사용 자제 입장을 냈다. 국방부는 스타벅스와 추진하던 장병 복지 사업을 잠정 중단했다. 중소벤처기업부는 스타벅스코리아에 수여했던 국무총리 표창의 취소 여부를 두고 최근 내부 검토를 진행했고, 상훈법 취소 요건에 해당하지는 않는다는 결론을 낸 것으로 알려졌다.스타벅스는 2019년 이후 유지해 온 ‘카카오톡 선물하기’ 교환권 부문 1위에서도 7년 만에 밀려났다.사용하지 않은 스타벅스 선불카드 잔액을 환급해 달라는 목소리도 커지고 있다. 스타벅스 카드나 애플리케이션에 충전한 금액은 현행 이용약관에 따라 100% 환불이 불가능하며 충전금액의 60%(1만원 이하는 80%) 이상 사용해야 반환되는데, 관련 규정을 개정해 이를 환불해 달라는 것이다. 한국소비자단체협의회는 지난 22일 성명에서 “선불식 충전카드의 불합리한 환불 규정과 관련 제도를 조속히 개선해야 한다”고 촉구했다. 법무법인 이공 양홍석 변호사는 소셜미디어(SNS)를 통해 “지난 21일 서울중앙지법에 사용하지 않은 스타벅스 카드 잔액을 반환해달라는 지급명령 신청을 냈다”고 밝혔다.