삼성전자, 업계 첫 6K 게이밍 모니터 출시

오디세이 G8, 초고해상도 지원

액션·슈팅·레이싱 게임에 최적화

이미지 확대 삼성전자 모델이 20일 한 사무실에서 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’ 모니터를 체험하고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 모델이 20일 한 사무실에서 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’ 모니터를 체험하고 있다.

삼성전자 제공

2026-05-21 B2면

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삼성전자가 게이밍 모니터 업계 최초로 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’을 포함해 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종을 출시한다고 20일 밝혔다.32형 오디세이 G8(G80HS)은 게이밍 모니터 업계에서 처음으로 6K(6144×3456) 해상도를 지원한다. 듀얼 모드를 갖춰 6K·165㎐ 초고해상도 모드로는 화면 디테일이 중요한 액션 게임을, 3K·330㎐ 초고주사율 모드로는 화면 전환이 빠른 일인칭 슈팅 게임(FPS)이나 레이싱 게임에 최적화했다.27형인 ‘오디세이 G8(G80HF)’은 5K (5120×2880) 해상도의 정밀한 화질과 최대 180Hz 주사율을 갖췄다. 두 제품 모두 엔비디아의 ‘지싱크 호환’ 인증과 AMD의 ‘프리싱크 프리미엄’을 지원해 고사양 게임에서도 부드러운 화면을 구현한다.게임 콘텐츠에 최적화된 화질을 제공하는 ‘HDR10+ 게이밍’ 기술도 지원한다. 이 기술은 게임 장면과 프레임을 분석해 밝기와 색상, 명암비를 자동 조정하며 입체감을 높인다. 삼성전자는 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재한 게이밍 모니터도 함께 출시한다. ‘오디세이 OLED G8(G80SH)’은 27·32형으로 출시되며 4K(3840×2160) 해상도와 최대 240㎐ 주사율을 지원한다. ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 기술이 적용돼 패널의 에너지 효율과 수명, 밝기가 대폭 향상됐다.