롯데웰푸드, “칸쵸에 내 이름이?”… 찾으면 경품이 풍성[세계 속 K푸드]

세줄 요약 롯데웰푸드가 5월 가정의 달을 맞아 칸쵸 ‘내 이름을 찾아라’ 시즌2를 시작했다. 이름 수를 504개에서 550개로 늘리고, 신생아 인기 이름을 반영했다. QR코드로 사진을 올리면 아이폰17 등 경품을 준다. 가정의 달 맞아 칸쵸 이름찾기 시즌2 전개

이름 504개서 550개로 확대, 신생아 이름 반영

QR 업로드 참여, 아이폰17 등 경품 제공

이미지 확대 ‘칸쵸’ 과자 이미지. 롯데웰푸드는 본인 또는 타인의 이름이 새겨진 칸쵸를 찾으면 경품을 주는 ‘내 이름을 찾아라’ 시즌2 이벤트를 한다.

롯데웰푸드 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘칸쵸’ 과자 이미지. 롯데웰푸드는 본인 또는 타인의 이름이 새겨진 칸쵸를 찾으면 경품을 주는 ‘내 이름을 찾아라’ 시즌2 이벤트를 한다.

롯데웰푸드 제공

2026-05-21 18면

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롯데웰푸드는 5월 가정의 달을 맞아 초콜릿 과자 칸쵸의 ‘내 이름을 찾아라’ 시즌2 이벤트를 전개한다.지난해 9월 첫선을 보인 내 이름을 찾아라 이벤트는 과자에 새겨진 이름 중 본인이나 지인의 이름을 찾는 재미가 SNS를 통해 입소문을 타며 화제를 모았다. 특히 원하는 이름이 나올 때까지 과자를 구매하는 이른바 ‘칸쵸깡’ 인증샷이 퍼지면서 이벤트 기간 매출이 평소 대비 3배가량 증가했다는 게 롯데웰푸드의 설명이다.이번 시즌2는 과자에 새겨지는 이름의 수를 기존 504개에서 550개로 확대했다. 최근 신생아 상위 등록 이름을 적극 반영했으며, 더 많은 소비자가 참여할 수 있도록 시즌1에 포함됐던 이름은 중복되지 않도록 제외했다.디지털 재미 요소와 패키지 디자인도 새단장했다. 이벤트 페이지를 통해 실시간 응모 이름 순위를 공개하며, 가장 많이 응모된 1·2위 이름은 향후 특별 굿즈로 만들어 경품으로 활용할 예정이다.참여 방법으로는 본인 혹은 응모하고 싶은 타인의 이름이 새겨진 칸쵸 과자를 찾아 촬영한 뒤 패키지 전면의 QR코드를 통해 이벤트 페이지에 접속해 사진을 업로드하면 된다.﻿ 추첨을 통해 아이폰 17(2명), 마샬 액톤3 스피커(3명), 일리 이지 파드 머신(5명), 세븐일레븐 1만원 상품권(30명) 등의 경품을 준다.