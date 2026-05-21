동원F＆B, 40년간 고유 맛 지켜온 한식 HMR ‘양반’[세계 속 K푸드]

이미지 확대 원초감별사 제도를 통해 대한민국 가공김 시장의 선두권을 유지해온 ‘양반김’. 특히 ‘양반 김부각’은 해외에서 스낵으로 인기를 끌고 있다.

동원F＆B 제공 닫기 이미지 확대 보기 원초감별사 제도를 통해 대한민국 가공김 시장의 선두권을 유지해온 ‘양반김’. 특히 ‘양반 김부각’은 해외에서 스낵으로 인기를 끌고 있다.

동원F＆B 제공

2026-05-21 18면

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동원F＆B의 한식 가정간편식(HMR) 브랜드 ‘양반’이 글로벌 무대에서 K푸드 대표 주자로 입지를 굳히고 있다. 양반은 현재 전 세계 120여개국에 250여종의 제품을 수출하﻿고 있다.먼저 ‘양반김’은 원초감별사 제도를 통해 대한민국 가공김 시장의 선두권을 유지해 왔다. 김 포자를 뿌릴 때부터 수확기까지 전문 감별사가 원재료(원초) 품질을 현장에서 관리한다. 알루미늄 포장지로 맛과 향을 보존한 양반김은 미국, 일본, 동남아 등 30여개국에 수출 중이며, 최근 전통 부각을 재해석한 ‘양반 김부각’이 해외 MZ세대 사이에서 스낵으로 인기를 끌고 있다.1992년 ‘참치죽’을 선보이며 상품죽 시장을 개척한 ‘양반죽’은 지난해 누적 판매량 10억개를 돌파했다. 제품을 일렬로 늘어세우면 지구를 약 3바퀴 돌 수 있는 규모다. 동원F＆B는 올해 브랜드 메시지를 ‘맛의 깊이가 다른 부드러움’으로 재단장하고 패키지를 리뉴얼했다. 전통 가마솥 조리법을 구현한 노하우로 시장 1위 왕좌를 굳힌다는 전략이다.즉석밥 시장에서는 건강과 소식을 추구하는 트렌드에 맞춰 ‘양반 100밥’을 선보였다. 미량의 첨가물도 없이 오직 100% 쌀과 물로만 지어 담았다. 특히 탄수화물 과다 섭취 부담을 줄인 130g 소용량으로 구성했다. 잡곡과 멥쌀을 섞은 블렌디드 4종과, 잡곡 100%인 3종 등 총 7종으로 라인업을 갖췄다.﻿