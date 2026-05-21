hy, 설탕·당류 0%… 누적 판매량 2500만개 돌파[세계 속 K푸드]

세줄 요약 hy의 야쿠르트XO가 설탕·당류·지방을 0%로 낮춘 제품으로 출시 1년 만에 누적 판매 2500만개를 넘겼다. 장기 배양 LF-7 공법과 특허 유산균으로 당류를 줄이면서도 새콤달콤한 풍미를 살린 점이 인기 비결이다. 야쿠르트XO, 출시 1년 만에 2500만개 돌파

설탕·당류·지방 0% 구현, 풍미는 유지

LF-7 공법·특허 유산균으로 차별화

이미지 확대 설탕·당류·지방 함유량이 0%이면서도 새콤달콤한 풍미는 그대로 살린 ‘야쿠르트XO’.

hy 제공 닫기 이미지 확대 보기 설탕·당류·지방 함유량이 0%이면서도 새콤달콤한 풍미는 그대로 살린 ‘야쿠르트XO’.

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2026-05-21 18면

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hy가 지난해 5월 선보인 ‘야쿠르트XO’가 누적 판매량 2500만개를 돌파했다. 출시 1년만의 성과다. 제품명의 ‘XO’는 ‘당이 없는(X), 제로(0)’와 ‘장기 숙성’(Extra Old)을 뜻한다.야쿠르트XO는 설탕·당류·지방 함유량을 모두 0%로 낮추면서도 특유의 새콤달콤한 풍미를 그대로 살린 것이 특징이다. 단순히 설탕을 인공감미료로 대체하는 기존 방식 대신, 유산균을 7일간 장기 배양하는 hy의 독자적 ‘LF-7’ 공법을 적용했다. 특허 유산균(HY2782)이 원료 자체의 당류를 소모하도록 해 자연스럽게 ‘당류 제로’를 구현한 것이라는 설명이다. 장기 배양 덕분에 유산균의 장내 생존율과 세포 부착력도 일반 배양 샘플 대비 각각 5배, 2.5배 이상 높아졌다.hy는 최근 외연 확장에 속도를 내고 있다. 지난달 메가MGC커피와 협업해 선보인 신메뉴 음료는 SNS에서 입소문을 타며 출시 한 달 만에 야쿠르트XO 기준 공급량 230만개를 돌파하는 성과를 거뒀다.최영택 hy 마케팅팀장은 “야쿠르트XO는 당류와 지방 부담은 낮추면서 고유의 풍미와 기능성은 살린 제품”이라며 “﻿앞으로도 차별화한 발효 기술 기반 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.한편, hy는 패키지 QR코드를 통해 제품에 적용된 프로바이오틱스의 고유 식별 체계인 ‘균주번호’를 투명하게 공개하는 캠페인을 전개하고 있다.