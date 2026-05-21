던킨, 美 ‘양동이 커피’ 한국 상륙… 용량 1.4ℓ ‘압도적’[세계 속 K푸드]

세줄 요약 던킨이 기존 스몰 음료의 약 4배인 1.4ℓ 대용량 자이언트 버킷을 선보였다. 미국에서 ‘양동이 커피’로 화제를 모은 제품으로, 고물가 속 가성비와 독특한 외형을 즐기는 펀슈머 취향을 겨냥했다. 손잡이를 달아 휴대성도 높였다. 던킨, 1.4ℓ 자이언트 버킷 국내 출시

미국서 화제된 양동이 커피, 국내 도입

가성비·펀슈머 수요 겨냥한 대용량 음료

이미지 확대 스몰 사이즈 음료와 비교해 용량이 4배에 달하는 ‘자이언트 버킷’.

던킨 제공 닫기 이미지 확대 보기 스몰 사이즈 음료와 비교해 용량이 4배에 달하는 ‘자이언트 버킷’.

던킨 제공

2026-05-21 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

비알코리아가 운영하는 던킨이 본격적인 여름철을 앞두고 압도적인 크기를 자랑하는 초대형 음료 ‘자이언트 버킷’을 출시했다.자이언트 버킷은 던킨의 기존 스몰(S) 사이즈 음료와 비교해 용량이 약 4배에 달하는 1.4ℓ의 대용량 제품이다. 고물가 시대에 대용량·가성비 제품을 선호하는 소비 트렌드와 더불어, 독특한 외형에서 오는 시각적 즐거움을 추구하는 ‘펀슈머’(Fun-sumer)족의 취향을 반영해 기획했다는 게 던킨 측의 설명이다.대용량임에도 제품 상단에 튼튼한 손잡이를 부착해 휴대성을 높였으며, 캠핑·피크닉 등 본격적인 야외 활동 시즌에 간편하게 즐길 수 있도록 편의성을 더한 것이 특징이다.해당 제품은 지난 2월 미국 던킨에서 먼저 출시돼 현지 MZ세대 사이에서 ‘양동이 커피’(Bucket Coffee)라는 별칭으로 쇼트폼 플랫폼을 장악하는 등 화제를 모은 바 있다. 국내 소비자들 사이에서도 역직구 및 출시 요청이 이어지면서 던킨 측이 발 빠르게 국내 도입을 결정했다는 후문이다.메뉴는 2종으로 구성했다. 커피류인 ‘자이언트 버킷 아메리카노’(1만 900원)는 던킨의 대표 라인업인 던킨 에스프레소, 아이스 블렌드, 디카페인 블렌드 중 취향에 따라 원두를 선택할 수 있다. ‘자이언트 버킷 피치’(1만 500원)는 청량하고 달콤한 맛을 선호하는 이들을 위한 제품이다.﻿