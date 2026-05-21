롯데마트, PB ‘오늘좋은’ 몽드 셀렉션 전 품목 수상 영예[세계 속 K푸드]

세줄 요약 롯데마트의 PB ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’가 2026 몽드 셀렉션에서 출품한 4개 상품 모두 수상했다. 단백질바 미니와 제트콘은 금상, 백미밥과 흑미밥은 은상을 받아 맛과 품질 경쟁력을 인정받았고, 최근 3년간 26개 PB가 세계 인증을 기록했다. PB ‘오늘좋은’·‘요리하다’ 몽드 셀렉션 전품목 수상

단백질바 미니·제트콘 금상, 백미밥·흑미밥 은상

최근 3년간 PB 26개 세계 품질 인증 기록

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2026-05-21 17면

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롯데마트의 자체브랜드(PB) ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’가 세계적 권위의 국제 품평회인 ‘2026 몽드 셀렉션(Monde Selection)’에서 우수한 품질을 인정받았다. 롯데마트는 이번 품평회에 출품한 4개 PB 상품이 모두 수상하는 쾌거를 거뒀다. 특히 ‘오늘좋은 단백질바 미니’와 ‘오늘좋은 제트콘’은 맛과 식감 등 전 항목에서 높은 점수를 기록하며 금상을 거머쥐었으며, ‘오늘좋은 백미밥·흑미밥’ 역시 은상을 수상하며 PB 제품의 경쟁력을 입증했다.이번 수상은 롯데마트 PB 전문 MD와 푸드 이노베이션팀 셰프들이 협업해 수차례 테스트를 거쳐 최적의 맛을 구현해낸 결과로 분석된다. 금상을 받은 단백질바 미니는 견과류의 고소함과 초콜릿의 달콤함을 한 입 크기에 담아냈고, 제트콘은 바삭한 식감과 매콤달콤한 풍미로 간식과 안주 수요를 동시에 잡았다는 평이다. 이로써 롯데마트는 최근 3년간 총 26개 PB 상품에 대해 세계적인 품질 인증을 기록하게 됐다.롯데마트는 이번 수상을 기념해 6월 2일까지 24개 PB 품목에 대해 대규모 할인 프로모션을 진행한다.대표적으로 ‘요리하다 매콤달콤 컵떡볶이’는 2+1 행사를, ‘요리하다x다리집 떡볶이’는 2개 이상 구매 시 개당 20% 할인 혜택을 제공한다. 행사 품목 구매 시 엘포인트(L.POINT) 10배 적립 혜택도 더해진다.롯데마트 관계자는 “우리 PB의 맛과 품질 경쟁력이 국제적으로 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 차별화된 상품 개발에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.