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매일유업, 혈당 관리·단백질 보충 동시에… 소화 부담↓[세계 속 K푸드]

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-05-21 02:34
수정 2026-05-21 02:34
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세줄 요약
  • 혈당 관리와 단백질 보충 동시 겨냥
  • 이중 식이섬유·식물성 단백질 적용
  • 음료·분말 제형으로 섭취 편의 강화
혈당 관리와 단백질 보충을 동시에 할 수 있는 ‘셀렉스 프로틴 당솔브’. ﻿ 매일유업 제공
혈당 관리와 단백질 보충을 동시에 할 수 있는 ‘셀렉스 프로틴 당솔브’. ﻿
매일유업 제공


매일유업은 ﻿혈당 관리와 단백질 보충을 동시에 할 수 있는 ‘셀렉스 프로틴 당솔브’를 출시했다.

이번 신제품은 음료와 분말 두 가지 제형으로 선보였다. 효과적인 혈당 관리를 위해 난소화성말토덱스트린과 구아검가수분해물을 조합한 이중 식이섬유를 적용한 것이 특징이다. 특히 100% 식물성 단백질을 사용해 소화 부담을 줄였으며, 우유 단백질 섭취가 불편했던 소비자도 아침 공복이나 일상에서 속 편하게 마실 수 있도록 설계했다.

제품 라인업은 소비자의 섭취 환경에 맞춰 이원화했다. 190㎖ 용량의 음료 제품은 오곡맛과 초당옥수수맛 2종으로, 팩당 식물성 단백질 14g과 근육 합성을 돕는 필수 아미노산 류신 1000㎎을 함유했다. 함께 선보인 통 타입 분말(266g)은 고소한 미숫가루 맛으로, 1회 섭취량(38g)당 단백질 20g과 류신 1400㎎을 제공해 한층 강화된 영양 설계를 갖췄다.

매일유업은 기존의 ‘셀렉스 썬화이버 당솔브’, ‘메디웰 당솔브 호두맛’에 이어 이번 단백질 보충형 신제품까지 추가하며 고령화 및 건강 관리 트렌드에 맞춘 ‘당솔브 라인업’을 고도화했다.

매일유업﻿ 관계자는 “현대인들에게 혈당밸런스에 대한 고민은 일상적인 숙제가 됐다”면서 “셀렉스 프로틴 당솔브는 소비자가 자신의 라이프스타일에 맞춰 가장 맛있고 편리하게 혈당밸런스를 지킬 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.﻿
김지예 기자
2026-05-21 17면
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