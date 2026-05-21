취향저격 소울푸드[세계 속 K푸드]

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2026-05-21 16면

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유통·식품업계가 ‘글로벌 현지화’와 ‘고기능성 일상식’을 양대 축으로 체질 개선에 나섰다. 과거 한국적 맛의 원형을 강조하던 수출 방식은 이제 고추장과 로제를 결합하거나 전통주를 칵테일로 변주하는 등 현지 식문화에 깊숙이 침투하는 전략으로 진화했다. 특히 누적 판매액 20조원을 돌파한 메가 브랜드들이 글로벌 시장에서 파생 모델을 잇달아 선보이는 것은 단순한 라인업 확장을 넘어 K푸드의 표준을 현지 입맛에 맞춰 재정의하려는 시도로 풀이된다.국내 시장에서는 건강기능식품의 ‘일상 침투‘가 뚜렷하다. 2018년 813억원 규모였던 단백질 시장이 올해 8000억원대로 급성장한 배경에는 보충제 형태를 벗어나 치즈나 간식 등 일상식으로의 제형 변화가 자리 잡고 있다.가정의 달 선물 문화가 실용 소품에서 시니어 활력 관리 제품으로 이동한 것 또한 웰에이징 트렌드가 일시적 유행을 넘어 하나의 거대한 소비 패턴으로 정착했음을 보여준다. 결국 가성비를 넘어 독보적인 품질 표준을 선점하는 기업이 미래 시장의 주도권을 쥐게 될 것으로 보인다.