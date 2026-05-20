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한미글로벌 오택, 美국립공원 연구 용역 수주

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-05-20 00:44
수정 2026-05-20 00:44
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한미글로벌 자회사 오택이 인프라 개선 사업에 참여한 미국 러시모어산 국립공원. 한미글로벌 제공
한미글로벌 자회사 오택이 인프라 개선 사업에 참여한 미국 러시모어산 국립공원.
한미글로벌 제공


건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌은 미국 자회사 오택이 미국 내무부 산하 국립공원관리청의 사회경제 연구 용역을 수주했다고 19일 밝혔다.

총 3000만 달러(약 450억원) 규모의 이번 계약으로 오택은 앞으로 5년 동안 국립공원관리청이 발주하는 사회경제 조사에 대한 컨설팅과 연구 업무를 수행하게 된다. 국립공원 방문객 및 공원 관리 인력 관련 사회조사 연구, 자원 가치 평가 분석, 공원 개발 관련 지역의 경제 파급효과 및 편익 분석, 교통 영향 평가 등 국립공원관리청의 공원 운영과 정책 수립에 필요한 기초 자료와 분석 결과를 지원할 예정이다.

오택은 지난 4월 국립공원관리청이 발주한 4억 달러(약 6000억원) 규모의 미국 전역 국립공원 인프라 개선 및 유지보수 엔지니어링 용역 조달 계약도 체결했다.

허백윤 기자
2026-05-20 B4면
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