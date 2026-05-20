네이블 ‘구축비 0원’ AI 비서, 24시간 모셔요

월 6만 7000원으로 24시간 활용

이미지 확대 네이블 ‘생활 밀착형 AI 비서’.

네이블 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이블 ‘생활 밀착형 AI 비서’.

네이블 제공

세줄 요약 네이블이 누구나 쉽게 쓸 수 있는 생활 밀착형 AI 비서를 선보였다. 초기 구축비를 없애 변호사, 회계사, 소상공인도 부담 없이 도입할 수 있게 했고, 월 6만7000원 구독료로 음성·채팅 상담을 24시간 맡길 수 있다. 초기 구축비 0원 AI 비서 출시

중소기업·1인기업 대상 확장

월 6만7000원 24시간 상담 제공

2026-05-20 B3면

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인공지능(AI) 플랫폼 전문기업 ‘네이블’이 누구나 장벽 없이 사용할 수 있는 ‘생활 밀착형 AI 비서’를 선보인다고 19일 밝혔다.네이블은 자사의 고도화된 기술력을 집약한 ‘네이블 AI 컨택센터’(AICC) 기본형 상품을 출시했다. 이 상품은 대기업 중심의 하이테크 서비스를 중소기업과 1인 기업, 자영업자 등 비서의 손길이 필요한 모든 고객에게 확장할 수 있다는 것이 특징이다.가장 눈길을 끄는 대목은 ‘초기 구축비 0원’ 정책이다. 그동안 높은 초기 투자 비용 때문에 AI 도입을 망설였던 변호사, 회계사 등 전문직 종사자와 소상공인들을 위해 진입 장벽을 완전히 허물었다. 고객은 월 6만 7000원의 합리적인 구독료만으로 24시간 쉬지 않고 일하는 숙련된 AI 비서를 즉시 고용할 수 있게 됐다.네이블 AICC는 음성(보이스봇)과 채팅(챗봇)을 하나의 플랜으로 제공한다. 상담 중이거나 자리를 비운 사이 걸려온 문의는 AI가 실시간으로 대응하며, 상세 상담이 필요한 경우 예약 정보를 담당자의 메일로 자동 전송한다.조종화 네이블 대표는 “구축비 0원이라는 파격적인 제안은 단순히 상품을 파는 것이 아니라, 누구나 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있는 환경을 만들겠다는 네이블의 의지”라고 강조했다.