외국인 사로잡은 KT ‘특화 매장’

매달 선불폰 충전하는 불편 해소

결합 할인 혜택·가족 초청 행사도

이미지 확대 KT의 외국인 고객 초청 이벤트를 통해 한국을 찾은 필리핀 근로자 조벨 마 쿠리바(가운데)씨의 가족들이 지난 15일 서울 광화문에서 한복을 차려입고 환하게 웃고 있다. 홀로 타국에서 일하던 조벨 씨는 대리점의 지원으로 배우자, 딸과 함께 6박 7일간의 뜻깊은 한국 문화 체험 여정을 보냈다.

KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT의 외국인 고객 초청 이벤트를 통해 한국을 찾은 필리핀 근로자 조벨 마 쿠리바(가운데)씨의 가족들이 지난 15일 서울 광화문에서 한복을 차려입고 환하게 웃고 있다. 홀로 타국에서 일하던 조벨 씨는 대리점의 지원으로 배우자, 딸과 함께 6박 7일간의 뜻깊은 한국 문화 체험 여정을 보냈다.

KT 제공

세줄 요약 KT가 전국 외국인 특화 매장 ‘글로벌스토어’와 전용 결합 할인으로 외국인 가입자 확보에 나섰다. 편의점 충전 중심의 기존 판매 방식을 바꾸고, 모국어 상담과 생활 지원을 결합해 장기 가입을 유도한다. 외국인 개통 비중과 ARPU도 빠르게 늘고 있다. 외국인 특화 매장·결합상품 확대

모국어 상담·생활지원으로 전환 유도

개통 비중·ARPU 상승, 수익성 강화

2026-05-20 B2면

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KT는 매월 편의점 등에서 충전해 사용하는 선불폰·알뜰폰에서 벗어나, 전국 단위의 외국인 특화 매장과 전용 결합 상품으로 외국인 가입자 확보에 나선다고 19일 밝혔다. 국내 체류 외국인 시장을 공략하려 기존의 통신 판매 방식을 전면 개편한 것이다.지난 15일 서울 광화문에서 만난 필리핀 국적 근로자 조벨 마 쿠리바씨는 “처음 한국에 왔을 때는 매월 편의점이나 마트를 돌며 선불폰을 충전해야 해 번거로웠고, 필리핀 가족과 통화할 때도 자주 끊겨 힘들었다”고 말했다. 하지만 조벨씨는 KT 외국인 특화 매장에서 ‘외국인 친구 사이 결합 할인’ 상품을 안내받아 정액제 요금제로 전환했다.이후 그는 해당 매장이 외국인 고객을 대상으로 진행한 우수 고객 이벤트에 선정됐다. 매장은 필리핀에 있던 배우자와 딸을 한국으로 초청했고, 그는 지난 12일 입국한 가족들과 6박 7일을 보냈다. 그는 KT에 대해 “한국 생활 전반을 챙겨주는 든든한 지원군이 생긴 느낌”이라고 말했다.KT가 전국에 운영 중인 외국인 특화 매장 ‘글로벌스토어’에서 외국인 개통 비중은 2024년 1월 23%에서 올해 2월 32%로 증가했다. 조벨씨가 이용한 1호점 ‘파워콜 안산역점’은 8개 국어 상담 서비스와 항공권 발권 등 생활 지원 서비스를 제공하고 있다. 이 매장은 지난해에만 약 5000명의 장기 가입자를 유치했다. 업계에서는 알뜰폰 사업자들이 제공하지 못하는 지인 결합 할인 혜택이 외국인 커뮤니티에서 강한 경쟁력으로 작용한 것으로 보고 있다.통신사가 외국인 고객 유치에 나서는 이유는 높은 수익성 때문이다. 모국어 상담과 결합 할인 등을 통해 장기 가입으로 이어진 외국인 고객의 가입자당 평균 매출(ARPU)은 기존 선불폰 이용자보다 2배 이상 높다. 또 데이터 무제한 요금제 가입 비중이 높아 내국인 가입자와 비교해도 우량 소비층으로 평가된다. KT는 연내 글로벌스토어를 외국인 밀집 지역 중심으로 확대하고, 국가별 전문 상담 인력도 추가 확충할 계획이다.