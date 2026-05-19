SM벡셀 자동차사업부문, 4년 연속 노사 분규 없이 임단협 타결

세줄 요약 SM벡셀 자동차사업부문이 충남 아산 도고공장에서 2026년도 임금 및 단체협약을 체결하며 4년 연속 무분규 타결을 이뤘다. 글로벌 경기침체와 불안정한 국제정세 속에서도 노사는 생존과 지속 가능한 성장을 위해 한 달여 만에 합의했고, 조기 타결로 경영 안정성과 경쟁력 강화를 기대했다. 4년 연속 무분규 임단협 타결

한 달여 협상 끝 조기 합의

친환경 부품 R&D·생산 강화

이미지 확대 유병선(오른쪽) SM벡셀 자동차사업부문 대표이사와 이재진 노동조합 위원장이 지난 14일 충남 아산시 도고공장(본사)에서 열린 2026년도 입금 및 단체 협약(임단협) 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. SM그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 유병선(오른쪽) SM벡셀 자동차사업부문 대표이사와 이재진 노동조합 위원장이 지난 14일 충남 아산시 도고공장(본사)에서 열린 2026년도 입금 및 단체 협약(임단협) 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. SM그룹 제공

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SM그룹의 제조부문 계열사 SM벡셀 자동차사업부문은 지난 14일 충남 아산시 도고공장(본사)에서 2026년도 임금 및 단체 협약 체결식을 가졌다며 4년 연속으로 노사 간 분규 없이 임단협을 타결했다고 19일 밝혔다.SM벡셀 자동차사업부문에 따르면 노사는 지난달 13일 첫 상견례를 시작으로 본격적인 임단협 협상에 들어갔고 한 달여 만에 최종 합의를 이뤘다. 글로벌 경기침체와 불안정한 국제정세 등으로 자동차 부품 산업의 불확실성이 커진 가운데 노사 양측이 생존과 지속 가능한 성장을 최우선으로 두고 공동의 경영과제 해결을 위해 머리를 맞댄 결과라는 설명이다.특히 현장 중심의 소통을 강조해 온 우오현 SM그룹 회장의 경영 방침에 따라 분쟁이 아닌 조속한 타결로 경영 안정성을 확보하기 위해 주력했다고 한다. 그러면서 임단협을 조기에 매듭지은 만큼 시장 변동성에 선제적으로 대응하며 경쟁력을 높여 나갈 수 있을 것이라는 기대를 내놨다.유병선 SM벡셀 자동차사업부문 대표이사는 “어려운 여건에서도 위기를 상생과 동반성장의 기회로 만들고자 힘써준 모든 임직원들의 헌신과 결단에 깊이 감사드린다”며 “우리가 함께 일하는 공간이 더욱 안전하고 행복한 일터가 될 수 있도록 임직원 복지 증진을 비롯한 많은 부분에서 투자를 확대해 나가겠다”고 말했다.SM벡셀 자동차사업부문은 워터펌프, 오일펌프, 실린더 헤드 등 자동차 엔진 구동에 핵심적인 부품을 생산·판매하고 있다. 최근에는 전기차용 전동식 워터펌프 등의 기술 개발에 주력하고 있다. 이번 임단협 조기 타결을 계기로 친환경 및 고효율 부품 연구개발(R＆D)에 박차를 가하고 생산 역량을 끌어올려 고객사들과의 파트너십을 공고하게 다져갈 계획이라고 강조했다.