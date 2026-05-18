올 들어 LNG선 12척 수주…삼성중공업 ‘슈퍼사이클’ 탄다

1조 규모 LNG 운반선 3척 추가 계약

상반기 전인데 작년 실적 초과 달성

중동발 특수, 하반기 지속될지 촉각

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세줄 요약 삼성중공업이 올해 LNG 운반선 12척을 수주하며 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 오세아니아 선사와 3척 계약도 체결해 누적 수주는 22척, 47억 달러 규모다. 이란 전쟁 이후 에너지 공급망이 재편되며 장거리 LNG 운송 수요가 늘어 K-조선의 상승세가 이어질 전망이다. 삼성중공업, 올해 LNG선 12척 수주로 지난해 실적 돌파

오세아니아 선사와 3척 계약, 누적 22척·47억달러

에너지 공급망 재편으로 K-조선 수주 확대 기대

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삼성중공업이 올해 들어 액화천연가스(LNG) 운반선을 12척 수주하며 지난해 연간 수주 실적(11척)을 조기에 돌파하면서 ‘슈퍼 사이클’에 대한 기대를 키우고 있다. 이란 전쟁으로 글로벌 에너지 공급망이 다변화되면서 고효율 LNG 운반선 등에 대한 수요가 전반적으로 늘어 하반기에도 K-조선의 상승세가 지속될 것이란 전망이 나온다.삼성중공업은 18일 오세아니아 지역 선사와 LNG 운반선 3척 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약액은 1조 1242억원 규모다. 삼성중공업의 올해 누적 수주는 총 22척·47억 달러(약 7조 300억원) 규모다. 선종별로 LNG 운반선 12척, 에탄 운반선 2척, 가스 운반선 2척, 컨테이너 운반선 2척, 원유 운반선 4척 등으로 특히 LNG 운반선의 경우 지난해 연간 수주(11척)보다 많다.삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션 등 3대 조선업체의 올해 수주액은 199억 6000만 달러(약 29조 8000억원) 규모로 지난해 전체 수주액(359억 3000만 달러·53조 7900억원)의 55.6%에 달한다. HD한국조선해양은 올해 98척, 118억 2000만 달러를 수주하며 선두를 달리고 있다. 특히 지난해 총 7척을 수주한 LNG 운반선은 현재 16척이나 주문이 들어왔고 이 밖에 컨테이너선 26척, 액화석유가스(LPG) 암모니아 운반선 20척, 원유 운반선 7척, 석유화학제품 운반선 26척, 자동차 운반선 2척, 쇄빙선 1척을 수주했다. 한화오션은 올해 총 19척, 34억 4000만 달러 규모로 수주를 확보했다. LNG 운반선 5척, 초대형 원유 운반선(VLCC) 10척, 암모니아 운반선 3척, 초대형 해양풍력발전기 설치선(WTIV) 1척 등이다.조선 3사의 릴레이 수주 배경에는 이란 전쟁 이후 재편된 글로벌 에너지 공급망이 있다. 이란과 인접한 카타르의 지정학적 리스크로 유럽과 아시아의 에너지 기업들이 LNG 수입선을 북미 등으로 다변화하면서 북미에서 아시아·유럽을 잇는 장거리 운송 수요가 늘어났고 LNG선 부족 현상이 수주로 이어지고 있다. 지난 11일부터 18일까지 일주일간 조선 3사가 수주한 LNG 운반선은 10척(삼성중공업 5척, HD한국조선해양 4척, 한화오션 1척)에 달한다. LNG는 석탄이나 석유 등 화석연료에서 재생에너지로 넘어가는 과정의 징검다리로 여겨져 향후 발주 전망도 밝다.업계 관계자는 “에너지 안보·공급망 다변화의 중요성이 커지고 있다”며 “중국 업체가 가격이 20~30% 싸지만 품질과 납기 맞추는 능력은 K-조선을 따라오지 못한다”고 전했다.