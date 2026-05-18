HD현대, 美 데이터센터 전력 유지·보수…솔루션 시장 진출

힘센엔진 공급계약 이어 유지·보수 MOU 체결

이미지 확대 박영언(왼쪽) HD현대마린솔루션 AM SOLUTION 부문장과 아론 휠러 AEG 최고경영자가 최근 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HD현대마린솔루션 제공 닫기 이미지 확대 보기 박영언(왼쪽) HD현대마린솔루션 AM SOLUTION 부문장과 아론 휠러 AEG 최고경영자가 최근 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HD현대마린솔루션 제공

세줄 요약 HD현대마린솔루션이 미국 에너지 인프라 기업 AEG와 데이터센터 전력용 엔진의 장기 유지·보수 협약을 체결했다. 텍사스 데이터센터 33기 엔진을 대상으로 LTSA와 O&M 체계를 구축하며, 전력용 엔진 공급에 이어 북미 전력 솔루션 시장 공략을 본격화했다. AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수 협약 체결

텍사스 데이터센터 33기 엔진 대상 장기 지원 체계 구축

전력용 엔진 공급 넘어 북미 솔루션 시장 진출

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대마린솔루션이 최근 미국 에너지 인프라 개발 기업 AEG와 ‘데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 18일 밝혔다. 전력용 엔진 공급 계약에 이어 북미 데이터센터 전력 솔루션 시장에 진출한다.이번 협약에 따라 양사는 AEG가 미국 텍사스주에 건립하고 있는 데이터센터 내 전력용 엔진 33기에 대한 장기 유지·보수 및 운영을 위한 협력 체계를 마련해 나갈 예정이다.앞서 HD현대중공업은 지난 4월 AEG와 20MW급 힘센(HiMSEN)엔진 기반 684MW 규모의 데이터센터 전력용 발전설비에 대한 공급계약을 체결했다.최근 AI 데이터센터의 전력 소모량이 급증하면서 비상 발전 및 상용 전력 공급 시스템의 신뢰성이 데이터센터의 효율적인 운영을 결정짓는 핵심 요소로 인정받고 있다. 이에 따라 HD현대마린솔루션은 AEG와의 협력을 통해 힘센엔진의 검증된 성능과 엔진 유지·보수 기술력을 선보이고, 북미 시장 점유율을 확대하는 계기로 활용한다는 계획이다.HD현대마린솔루션은 양사 간 협력이 단순 엔진 공급을 넘어 엔진의 전 생애주기를 관리하는 장기 유지·보수 계약(LTSA)과 운영·정비 계약(O＆M) 체결을 전제로 하는 만큼, 고부가가치 서비스 수익 모델을 구축할 예정이다.국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국의 전력 수요는 2030년까지 지속 증가할 것으로 전망되며, 증가분의 절반 수준이 데이터센터 확장에 따른 것으로 분석된다.HD현대마린솔루션 관계자는 “전력 수요가 폭발적으로 늘어나면서 데이터센터 발전용 엔진에 대한 세심한 유지·보수 서비스의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다”며 “이번 협력을 통해 HD현대마린솔루션의 AM 솔루션 역량을 증명하고, 북미 시장 내 데이터센터 관련 신규 수요를 선점해 나갈 것”이라고 말했다.