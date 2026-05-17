모두 잃거나, 함께 살거나…  삼전노사 18일 ‘최후 담판’

총파업 사흘 앞두고 2차 협상 돌입

이미지 확대 국민기업 삼성 어디로… 삼성전자 노사의 중앙노동위원회 2차 사후조정 회의가 하루 앞으로 다가온 17일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞 도로의 ‘정지’ 표지판 너머로 삼성 사기와 태극기가 휘날리고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국민기업 삼성 어디로… 삼성전자 노사의 중앙노동위원회 2차 사후조정 회의가 하루 앞으로 다가온 17일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞 도로의 ‘정지’ 표지판 너머로 삼성 사기와 태극기가 휘날리고 있다.

뉴스1

세줄 요약 삼성전자 노사가 18일 세종시 중노위에서 2차 사후조정회의를 열고 성과급 제도화를 놓고 마지막 협상에 나선다. 이재용 회장은 ‘한 가족’이라며 대화를 호소했고, 정부는 긴급조정권 발동 검토까지 언급하며 압박했다. 파업을 막을 절충안이 나올지 주목된다. 18일 중노위 2차 사후조정, 최후 담판

성과급 제도화 놓고 노사 입장차 지속

이재용 호소·정부 압박 속 타결 주목

2026-05-18 1면

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삼성전자 총파업 예고일을 사흘 앞둔 18일 노사가 2차 협상장에서 사실상 ‘마지막 담판’에 나선다. 이재용 삼성전자 회장이 대국민 사과와 함께 노사는 ‘한 가족’이라며 힘을 모아 달라고 호소했고, 정부도 ‘긴급조정권 발동 검토’라는 초강수 카드를 꺼내 들면서 극적 타결 가능성에 관심이 쏠린다. 협상의 최대 쟁점인 성과급 제도화 문제를 둘러싼 입장 차 해소 여부가 관건이다.삼성전자 노사는 18일 세종시 중앙노동위원회에서 열리는 2차 사후조정회의에 참석한다고 17일 각각 밝혔다. 총파업의 향방을 가를 최대 분수령이다. 노사는 지난 11~13일 중노위 중재로 사후조정을 진행했지만, 성과급 지급 기준 등 입장 차를 좁히지 못했다. 노조는 이후 추가 협상 가능성에 선을 그었지만, 사측과 정부가 ‘파국만은 안 된다’는 호소를 이어 가며 재협상 자리가 마련됐다.이 회장은 지난 16일 해외 출장 일정을 앞당겨 귀국한 뒤 대국민 사과와 함께 노사 대화를 호소했다. 이 회장은 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 말했다.노사 모두 이번 교섭에 성실히 임하겠다는 입장이다. 사측은 노조 요구를 받아들여 대표 교섭위원을 기존 김형로 부사장에서 여명구 DS(반도체)부문 피플팀장으로 교체했다. 여 팀장은 반도체 사업 부문의 인사 총괄 책임자다. 중노위에서도 박수근 위원장이 직접 조정에 참여하기로 했다.관건은 성과급 제도화 여부다. 그동안 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고, 연봉의 50% 수준으로 제한된 상한선을 폐지하는 내용을 단체협약에 명문화해야 한다고 주장해 왔다. 올해 삼성전자 연간 영업이익 전망치(300조원)에 영업이익의 15%를 적용하면 반도체 임직원들의 평균 성과급 규모는 1인당 6억원에 육박한다.반면 사측은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하되, 업계 1위 달성 시 영업이익 10% 수준의 특별포상을 지급하겠다는 입장이다. 노조가 요구하는 제도화 대신 경영실적에 따라 지급 규모를 조절할 수 있는 유연한 보상 체계를 유지해야 초격차 유지를 위한 미래 투자 등이 가능하다는 것이다.업계 관계자는 “노사 모두 성과급 규모 자체에 대해서는 일정 부분 절충 여지가 있다”면서도 “결국 핵심은 성과급 제도화 여부로, 어느 쪽이 먼저 한발 물러서느냐의 싸움이 될 것”이라고 설명했다. 실제 중노위는 지난 1차 사후 조정에서 연간 영업이익의 12%를 성과급 재원으로 활용하는 중재안을 제시했고, 노조도 영업이익 배분율을 13% 수준까지 낮추는 것은 가능하다는 입장을 내비친 것으로 알려졌다.정부도 노사를 향해 강하게 압박했다. 김민석 국무총리는 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 통해 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회”라며 “노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨선 안 된다”고 밝혔다. 김 총리는 “파업으로 웨이퍼 폐기가 발생하는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기되고 있다”며 “개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력업체들의 경영과 고용 악화, 국내 투자 위축 등 국민 경제 전반에 깊은 상처를 남길 것”이라고 우려했다.‘최후의 보루’로 불려 온 긴급조정권 발동 가능성도 언급했다. 김 총리는 “파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면, 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 강조했다. 긴급조정권이 발동되면 즉시 파업을 중단한 뒤 현장에 복귀해야 하며 30일 동안 쟁의행위를 할 수 없다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 국무총리 담화문 발표 직후 “삼성전자 노사 화합이 될 수 있도록 사후조정에 성실하게 임하겠다”는 입장을 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관에서 관련 질문에 “우리 경제에서 삼성전자가 가지는 중요성은 매우 크다. 아시다시피 국내총생산(GDP) 대비 매출 비중이 12.5%에 이르고 460만명 우리 국민이 주주인 기업이기도 하다. 그리고 협력업체도 1700여개에 달하는 매우 주요한 기업”이라고 답했다. 이어 “삼성전자 노사가 파업이 불러올 중대한 파급 효과를 생각해서 대화를 통해 해결책을 찾기를 바라는 것이 청와대의 입장이고 한편 노사가 사후조정을 제기한 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.