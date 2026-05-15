영재·석박사 등 ‘과학인재’ 확보 나선 LG

이공계 초청 ‘LG테크 콘퍼런스’

2026-05-15 23면

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LG가 2010년 이후 출생한 ‘알파세대’를 대상으로 과학고 학생부터 국내외 석·박사까지 차세대 이공계 인재 확보에 나섰다.LG는 14일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 이공계 인재 초청 행사 ‘LG 테크 콘퍼런스’를 개최했다고 밝혔다. 2012년 시작된 LG 테크 콘퍼런스는 LG의 연구개발(R＆D) 거점인 LG사이언스파크에 우수 인재들을 초대해 기술 혁신과 미래 비전을 공유하는 자리다.이번 행사에는 국내외 석·박사급 및 학생 등 총 350여 명이 참석했다. 특히 올해는 미래 인재를 확보하기 위해 영재·과학고 학생과 중국, 러시아, 베트남 등 9개국 출신 외국인 유학생까지 초청 범위를 넓혔다. 또 수도권 8개 영재·과학고에서 과학 영재 100명을 초청해 지난해보다 학생 참가자 인원수를 4배 가까이 늘렸다.특별 세션으로 서울과학고 출신 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장 겸 최고AI과학자(CSAI)가 토크 콘서트 연사로 나섰고, 글로벌 AI 석학으로서 여정과 소회를 공유했다. 행사에는 권봉석 LG 최고운영책임자(COO)와 정수헌 LG사이언스파크 대표 등 71명의 임직원이 참석했다.