HD현대일렉트릭, 북미 수주 458% 폭증… 현지 거점으로 ‘슈퍼사이클’ 정조준

세줄 요약 HD현대일렉트릭이 북미 전력 인프라 투자 확대에 힘입어 수주와 매출을 크게 늘렸다. 미국 앨라배마 생산법인과 판매 거점을 앞세워 신뢰를 쌓았고, 2공장 증설로 초고압 변압기 생산까지 확대할 계획이다. 데이터센터와 노후 전력망 교체 수요가 성장 동력이다. 북미 수주 458% 급증, 매출 379% 증가

앨라배마 거점·2공장 증설로 생산 확대

노후 전력망·데이터센터 수요가 호재

이미지 확대 HD현대일렉트릭이 북미 시장 공략의 전초기지로 활용 중인 미국 앨라배마 생산법인 전경.

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HD현대일렉트릭 제공

2026-05-14 16면

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HD현대일렉트릭이 북미 전력 인프라 투자 확대에 발맞춰 현지 거점을 중심축으로 시장 리더십을 강화하고 있다. 2025년 북미 시장에서 매출 1조 6149억원, 수주 21억 7800만달러를 기록했는데, 이는 본격적인 성장세가 시작된 2021년 대비 각각 379%, 458% 폭증한 수치다. 이러한 실적에 힘입어 2025년 창사 이래 최대치인 매출 4조 795억원, 영업이익 9953억원을 달성했으며, 영업이익률은 제조업에서 보기 드문 24.4%에 달한다.성장의 중심에는 선제적으로 구축한 현지 생산 거점이 있다. 2011년 국내 업계 최초로 설립한 미국 앨라배마 법인은 두 차례 증설을 거쳐 현지 최대 전력변압기 생산 시설로 도약했다. 과거 반덤핑 관세로 수출이 험난했던 시기에도 현지 거점을 통해 고객 신뢰를 유지한 것이 현재의 수요 폭증에 발 빠르게 대응하는 토대가 됐다. 현재 약 2억 달러를 투입해 제2공장을 건설 중이며, 완공 시 765kV 초고압 변압기 생산 역량까지 갖춘 ‘글로벌 전초기지’가 될 전망이다.납기 준수율 100%에 육박하는 고품질 제품과 고객 맞춤형 설계 역량 역시 우량 고객 확보의 핵심 비결이다. 주문 제작형 제품인 변압기는 설치 환경에 따른 설계 변경이 잦은데, HD현대일렉트릭은 고객의 요청에 신속하고 유연하게 대응해 품질 실패 비용을 글로벌 경쟁사 대비 현저히 낮은 수준으로 유지하고 있다. 2020년 설립된 판매법인을 통한 밀착 영업과 사후 지원 체계 또한 시장 내 탄탄한 신뢰를 구축하는 원동력이 됐다.향후 시장 전망도 매우 우호적이다. 미국 대형 전력변압기의 약 70%가 25년 이상 된 노후 기기인 데다, 인공지능(AI) 확산에 따른 데이터센터 건설이 전력 수요를 견인하고 있기 때문이다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 미국 전력 수요 증가분의 절반이 데이터센터에서 발생할 것으로 내다봤다. HD현대일렉트릭은 이러한 전력망 현대화와 데이터센터 투자가 맞물린 ‘슈퍼사이클’을 기회 삼아 북미 시장 지배력을 전방위로 확대할 계획이다.