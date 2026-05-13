노조 “영업익 13%로 낮추되 고정해야”… 사측 “경직된 제도화만 시종 고수”

중노위 ‘OPI 연봉 50% 상한’ 유지

영업익 12% 특별경영성과급 신설

성과 배분 권한 따른 이견 탓 결렬

“노동시장 이중구조 고착화 우려”

세줄 요약 삼성전자 노사가 초과이익성과금(OPI) 재원 기준과 고정 제도화를 두고 이틀간 교섭했지만 합의에 실패했다. 노조는 영업이익 비율을 낮춰서라도 제도화를 요구했고, 사측은 반도체 업황 변동에 맞춘 유연한 운영이 필요하다고 맞섰다. OPI 재원 기준과 고정 제도화 쟁점화

노조, 영업이익 비율 낮춰도 제도화 요구

사측, 업황 대응 위한 유연성 필요 주장

2026-05-14 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 노사가 13일 이틀에 걸친 ‘마라톤 교섭’에도 끝내 합의점을 찾지 못한 핵심 쟁점은 초과이익성과금(OPI)의 재원 기준과 고정 제도화 여부다. 노조는 성과급 결정권을 회사의 재량에 맡기지 않겠다는 주장이지만, 사측은 경기 사이클에 따른 대응을 위해 노조의 고정된 산식에만 맡길 수는 없다는 입장이다. 임금 총액보다 ‘성과 배분의 권한’을 둘러싼 의견 차가 컸던 셈이다.이날 중노위가 제시한 조정 검토안에는 OPI의 연봉 50% 상한 유지와 함께 DS부문(반도체)에 한해 매출과 영업이익에서 국내 1위를 달성한 경우 OPI와 별도로 영업이익의 12%를 재원으로 특별경영성과급을 주는 내용이 담겼다.이에 대해 영업이익 15%의 특별경영성과급 고정 제도화를 주장했던 노조는 ‘제도화’가 관철되지 않아 결렬을 택했음을 분명히 했다. 최승호 초기업노동조합 위원장은 “저희는 영업이익 비율을 15%에서 13%까지 낮추는 방안까지 전달했고 그걸 제도화하자(는 입장)”라며 “결국에 돌아온 건 기존 안건과 전혀 다르지 않은 안건”이라고 했다.사측은 성과급 고정은 업황이 좋을 때와 악화했을 때의 변동성이 심한 반도체 산업의 특성상 유동적인 위기 대응이 불가하다는 입장이다. 또 업황 변동폭이 상대적으로 작은 DX부문(가전·전사) 등 사업부 간 격차가 과도하게 벌어지고, 미래 투자에 활용해야 할 재원이 감소한다는 점도 강조했다.실제 삼성전자는 이날 교섭 결렬 후 입장문을 통해 “노조는 경영실적에 따른 회사 측의 유연한 제도화를 거부하며 경직된 제도화만을 시종 고수하고 있다”고 밝혔다.삼성바이오로직스, 카카오, 현대자동차, LG유플러스 노조도 ‘영업이익의 일정 비율을 성과급으로 달라’는 요구를 하면서 노사 간 힘싸움이 확산하는 분위기다.이에 대해 전문가들은 대기업과 중소기업 및 협력업체 간 격차를 키워 노동시장의 이중구조를 고착화할 수 있다고 우려한다. 또 대기업 인력 쏠림의 심화로 산업 생태계 전반의 경쟁력이 약화할 것이라는 지적도 나온다.