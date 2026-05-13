오티스 코리아, 광명 GIDC 승강기 유지관리 5년 연장

IoT 기반 디지털 기술 ‘오티스원’ 적용 승강기 포함

이미지 확대 경기 광명시 ﻿광명국제디자인클러스터 지식산업센터(GIDC) 전경. 오티스 엘리베이터 코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 광명시 ﻿광명국제디자인클러스터 지식산업센터(GIDC) 전경. 오티스 엘리베이터 코리아 제공

세줄 요약 오티스 코리아가 광명국제디자인클러스터(GIDC)와 승강기 유지관리 계약을 갱신했다. 지난 3년 협업에 이어 앞으로 5년간 총 54대를 관리하며, 이 중 33대에는 IoT 기반 오티스원 기술을 적용해 실시간 모니터링과 이상 징후 선제 대응을 강화했다. 광명 GIDC와 승강기 유지관리 계약 5년 연장

총 54대 관리, 33대에 오티스원 기술 적용

실시간 모니터링으로 이상 징후 선제 대응

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오티스 엘리베이터 코리아는 경기 광명시 광명국제디자인클러스터 지식산업센터(GIDC)와 승강기 유지관리 서비스 계약을 갱신했다고 13일 밝혔다.GIDC는 광명 지역의 연구·디자인 시설을 갖춘 지식산업 거점으로, 인근 산업지역과 대학, 학교, 지역사회 등을 연결하는 랜드마크 복합문화공간이다.지난 3년간의 서비스 협업에 이어 앞으로 5년간 더 지속될 이번 갱신 계약에는 디지털 기술 오티스원이 적용된 33대를 포함해 총 54대의 승강기에 대한 유지 관리 서비스가 포함됐다.오티스원은 사물인터넷(IoT) 기반으로 장비 성능을 실시간으로 모니터링하며 수집된 데이터를 분석하는 기술로, 스마트 원격 모니터링과 알림 기능을 통해 이상 징후를 선제적으로 감지·조치해 가동 중단이나 갇힘 사고 발생 등의 가능성을 최소화할 수 있다.오티스 코리아 서비스 사업부를 이끌고 있는 장기영 부사장은 “GIDC는 유동 인구가 많고 주목도가 높은 곳으로 원활한 일상 운영을 위해서는 신뢰할 수 있는 승강기 서비스가 필수적”이라며 “안전과 품질에 대한 확고한 의지를 바탕으로 신뢰성과 서비스 헌신을 인정받아온 만큼 고객과의 파트너십을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.오티스 월드와이드 코퍼레이션은 엘리베이터 및 에스컬레이터의 제조, 설치, 서비스 및 교체 공사 분야를 주도하는 기업이다.