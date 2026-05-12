흑자에도 못 웃는 정유업계

4개사 재고로 1분기 영업익 4조~5조

유가 하락기에 실적 악화 불가피해

2026-05-12 B3면

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에쓰오일이 이란전쟁에도 올해 1분기 1조 2000억원대 영업이익을 내며 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 국제 유가 상승에 따른 ‘재고 효과’ 덕분이다. 국내 4개 정유사의 1분기 합산 영업 이익은 4조~5조원에 달할 전망이지만, 업계는 향후 유가 하락기에 실적 악화가 불가피해 웃지 못했다.에쓰오일은 연결 기준 지난 1분기 영업이익은 1조 2311억원으로 지난해 동기(영업손실 215억원) 대비 흑자 전환했다고 11일 공시했다. 매출은 8조 9427억원으로 지난해 동기 대비 0.5% 감소했으나, 당기 순이익은 7210억원을 기록했다.이번 호실적은 원유 구입 시점과 판매 시점의 차이에서 발생하는 ‘래깅효과’ 때문이다. 유가가 상승할 때 싼값에 미리 사뒀던 원유가 비싸게 팔리며 이익이 극대화되고, 유가가 하락할 땐 이익이 줄어든다. 에쓰오일 1분기 영업이익의 절반 이상인 6434억원이 재고 효과로 분석됐다.중동 전쟁 이후 유가 급등으로 국내 정유 4사(SK이노베이션·에쓰오일·GS칼텍스·HD현대오일뱅크)의 1분기 합산 영업이익은 5조원에 육박할 것으로 예상된다. 하지만 정유업계는 “본질적인 수익성 개선이 아닌 유가 변동에 따른 일시적 착시”라고 봤다. 향후 유가가 급락하면 반대로 ‘비싸게 산 원유’가 원가로 반영되고 판매가는 떨어지면서 실적이 악화할 것이라는 얘기다.정유업계 관계자는 “현재 프리미엄을 주고 비싼 원유를 구매하고 있다”며 “유가가 내려가면 1분기 이익이 결국 손실로 반영될 것”이라고 말했다. 향후 정부의 석유 최고가격제 손실 보전 기준이 어떻게 정해지느냐도 정유사의 2분기 실적에 영향을 줄 전망이다.