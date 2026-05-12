5월 1~10일 수출 184억 달러 ‘역대 최대’… 반도체 149.8% 상승

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5월 1~10일 수출 184억 달러 ‘역대 최대’… 반도체 149.8% 상승

입력 2026-05-12 00:36
수정 2026-05-12 00:36
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5월 1~10일 수출 184억 달러 ‘역대 최대’… 반도체 149.8% 상승
5월 1~10일 수출 184억 달러 ‘역대 최대’… 반도체 149.8% 상승 관세청이 11일 발표한 수출입 현황에 따르면 5월 1~10일 수출액은 184억 달러로 지난해 같은 기간보다 43.7% 증가하며 이 기간 역대 최대치를 기록했다. 반도체도 149.8% 상승한 85억 달러로 역대 최대 실적을 달성했다. 사진은 이날 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 수출용 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 뉴시스


관세청이 11일 발표한 수출입 현황에 따르면 5월 1~10일 수출액은 184억 달러로 지난해 같은 기간보다 43.7% 증가하며 이 기간 역대 최대치를 기록했다. 반도체도 149.8% 상승한 85억 달러로 역대 최대 실적을 달성했다. 사진은 이날 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 수출용 컨테이너가 쌓여 있는 모습.

뉴시스

2026-05-12 B2면
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