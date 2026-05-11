직장인들 상대적 박탈감에, 타사 노조도 ‘성과급’ 청구서

카카오 노조 “영업익 15% 달라”

현대차·기아와 LGU+ 등도 압박



‘약자 보호’→‘보상’ 무게추 이동

노동운동 전통 가치 약화 우려도

이미지 확대 12일 민주노총 화섬식품노조 카카오지회(크루유니언)가 자회사 디케이테크인의 고용불안을 규탄하는 기자회견을 열었다. 2026.03.12. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 12일 민주노총 화섬식품노조 카카오지회(크루유니언)가 자회사 디케이테크인의 고용불안을 규탄하는 기자회견을 열었다. 2026.03.12. 뉴스1

세줄 요약 삼성전자 노사의 성과급 갈등이 다른 업종 노조로 확산했다. 카카오, 현대차·기아, LG유플러스, 삼성바이오로직스 노조가 영업이익이나 순이익의 일정 비율을 성과급으로 요구하면서 직장인들의 상대적 박탈감과 노동계 내부의 연대 약화 우려도 커졌다. 삼성전자 성과급 갈등, 산업계 전반 확산

카카오·현대차 등, 영업이익 비율 성과급 요구

직장인 박탈감 확대, 노동계 연대 약화 우려

2026-05-12 B2면

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삼성전자 노사의 성과급 갈등을 둘러싼 논란이 산업계 전반으로 확산하고 있다. 초고액 성과급 요구를 지켜보는 직장인들의 상대적 박탈감이 커지는 가운데 다른 업종 노조들까지 잇따라 영업이익의 일정 비율을 성과급으로 요구하면서다. 노동운동의 전통적 가치가 약화하고 있다는 우려도 나온다.11일 업계에 따르면 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 카카오·카카오페이·카카오엔터프라이즈·디케이테크인·엑스엘게임즈 등 5개 법인의 올해 임금 협약 교섭이 최종 결렬되자 경기지방노동위원회에 조정을 신청했다. 카카오 노조는 영업이익의 13∼15% 수준 성과급 지급을 요구한 것으로 알려졌다.노조 측은 “영업이익 10%는 교섭 과정에서 회사가 제안해 검토됐던 여러 안 중 하나”라면서도 “경영진은 지난 수년간 역대 최대 실적과 영업이익을 이야기하면서도 그 성과를 만든 구성원들에게는 극히 제한적인 보상만 배분해왔다”고 주장했다. 노조는 오는 20일 단체행동에 돌입한다는 방침이다. ﻿현대자동차·기아 노조 역시 올해 임금 및 단체협약 교섭에서 지난해 순이익 30% 수준의 성과급을 요구하고 있다. LG유플러스 노조는 영업이익의 30% 수준 성과급을, 삼성바이오로직스 노조 역시 영업이익의 20% 수준 성과급을 요구한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “산업 전반으로 임금·성과급 인상 압력이 번지고 있다”고 밝혔다.이에 대해 한 직장인은 “삼성전자 반도체 부문(DS)이 요구했다는 1인당 6억~7억원 수준은 일반 직장인이 10년 넘게 일해야 받을 수 있는 돈”이라며 “같은 월급쟁이임에도 현실 괴리가 너무 크다”고 토로했다.노동계 내부에서도 잇단 고액 성과급 요구에 대해 우려의 목소리가 나온다. 과거 노동운동이 임금 격차 해소와 노동환경 개선, 사회적 약자 보호 등 집단적 가치에 무게를 뒀다면 최근에는 성과급·평가·보상 체계 중심으로 무게추가 이동하면서 ‘연대의 가치’가 약화하고 있다는 것이다.오민규 노동문제연구소 해방 연구실장은 “1·2차 밴드 공급망에 있는 수많은 노동자의 노력으로 삼성전자라는 거대한 바다가 만들어진 것”이라며 “현재 노조의 기조는 이러한 물줄기를 충분히 고려하지 않는 모습으로 비칠 수 있다”고 말했다. 이어 “사업 부문별로 차별적인 접근이 이어질 경우 향후 부메랑으로 돌아올 가능성도 있다”고 덧붙였다.