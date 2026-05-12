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한미글로벌, 캐나다 기업과 ‘美원전 프로젝트’

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-05-12 00:32
수정 2026-05-12 00:32
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앳킨스리얼리스와 전략적 제휴
대형 에너지사업 공동 수주 나서

김용식(오른쪽) 한미글로벌 사장이 스티브 모리스 앳킨스리얼리스 미국·라틴아메리카 부문 대표와 미국 산업 플랜트 및 에너지 사업 협력을 위한 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 한미글로벌 제공
김용식(오른쪽) 한미글로벌 사장이 스티브 모리스 앳킨스리얼리스 미국·라틴아메리카 부문 대표와 미국 산업 플랜트 및 에너지 사업 협력을 위한 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.
한미글로벌 제공


건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌은 캐나다 종합 엔지니어링 기업인 앳킨스리얼리스와 미국 내 산업 플랜트 및 재생에너지, 원전 분야 프로젝트의 공동 추진을 위해 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결했다고 11일 밝혔다.

앳킨스리얼리스는 캐나다에 본사를 두고 50여개 국에서 4만명 이상의 인력을 보유한 엔지니어링 및 원자력 전문기업이다. 미국에서는 32개 주에 90개 이상 사무소를 운영하며 공항과 도로, 원전 및 산업 플랜트 분야에서 다수의 프로젝트를 수행하고 있다.

한미글로벌과 앳킨스리얼리스는 건설사업관리와 설계 및 엔지니어링, 설계 검토, 현지 인허가 컨설팅, 환경영향평가 등 프로젝트 발굴부터 제안, 수주, 업무 수행 등 전 과정에서 긴밀하게 협력하기로 했다.

양사는 우선 한국 기업들이 추진하는 미국의 대규모 생산 시설 건설 프로젝트를 비롯해 미국의 원자력 발전과 재생에너지 복합 단지 조성 사업 등 대형 에너지 사업을 주요 목표로 공동 수주 활동에 나선다. 또 실무 협의체를 구성해 프로젝트별 협력 방안을 구체화하고 미국 시장 내 신규 유망 프로젝트 발굴을 위한 정기적인 교류도 지속할 계획이다.

허백윤 기자
2026-05-12 23면
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