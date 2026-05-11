[포토] 루이뷔통 회장, 딸과 함께 3년 만에 방한

세줄 요약 베르나르 아르노 LVMH 회장이 딸 델핀 아르노와 함께 3년 만에 방한해 서울 신세계 본점 루이비통 비저너리 저니 매장을 찾았다. 세계 최대 규모 매장을 둘러보며 운영 현황을 살폈고, 롯데·신세계 주요 점포 방문도 이어질 예정이다. 아르노 LVMH 회장, 딸 델핀과 3년 만의 방한

신세계 본점 루이비통 매장 방문, 운영 점검

롯데·신세계 주요 점포 추가 방문 예정

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베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 서울 소공동 신세계백화점 본점을 방문하며 3년 만의 공식 방한 일정을 시작했다.아르노 회장은 이날 낮 12시 30분쯤 신세계 본점 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’ 매장을 찾았다.이번 방문에는 딸이자 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)인 델핀 아르노가 동행했다.아르노 회장은 박주형 신세계 대표, 피에트로 베카리 루이뷔통 CEO 등과 인사 후 매장 외관을 둘러보며 설명을 들은 뒤 매장 내부로 향했다.루이비통 비저너리 저니 서울 매장은 루이뷔통 매장 중 세계 최대 규모로 6개 층에 걸쳐 루이뷔통의 제품과 함께 브랜드의 역사와 문화, 장인정신을 보여주는 체험형 공간, 레스토랑, 카페 등을 갖췄다.특히 이날은 신세계백화점 본점의 휴무일로, 아르노 회장은 일반 고객이 없는 비교적 한산한 환경에서 매장을 둘러보며 운영 현황 등을 살펴본 것으로 알려졌다.명품 시장에서 한국 시장의 중요도가 높아지는 상황에서 국내 주요 유통 채널과 매장 현황을 직접 점검하려는 차원으로 풀이된다.아르노 회장 일행은 가장 먼저 이 매장을 둘러본 뒤 롯데 본점·잠실점, 신세계 강남점도 방문해 매장을 둘러볼 것으로 전해졌다.그는 지난 2023년 3월 방한 당시 신동빈 롯데그룹 회장을 포함한 국내 유통업계 수장들과 만났다.이날 오후 일정에 신 회장이 일부 동행할 가능성이 거론되는 만큼, 이번에도 재계·유통업계 인사들과 회동이 이뤄질지 주목된다.