카카오 노조, 20일 결의대회…“사측, 노동시간 문제 방치·일방 결정”

카카오 노조 임금 협상 최종 결렬

“최대 실적·영익 성과 직원들과 배분 제한”

20일 판교역 광장서 결의대회…단체행동 돌입

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세줄 요약 카카오 노조가 카카오와 계열 4개 법인의 임금 협약이 최종 결렬됐다며 사측 책임을 주장했다. 노조는 회사가 성과에 비해 직원 보상은 제한하고 임원 보수만 늘렸다고 비판했다. 20일 판교역에서 결의대회를 열고 쇄신과 보편적 노동환경을 요구할 예정이다. 5개 법인 임금협약 최종 결렬, 조정 절차 진행

노조, 성과 대비 직원 보상 제한과 임원 보수 확대 비판

20일 판교역 결의대회 예고, 쇄신 요구

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전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 올해 카카오와 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인의 임금 협약이 최종 결렬돼 경기지방노동위원회에서 조정 신청을 진행 중이라고 11일 밝혔다.노조는 교섭 결렬의 책임이 카카오의 무책임한 교섭 과정에 있다고 지적했다. 카카오 노조는 “카카오 경영진은 지난 수년 간 역대 최대 실적과 영업이익을 이야기하면서도 그 성과를 함께 만든 크루(직원)들에게는 극히 제한적인 보상만 배분해왔다”며 “반면 임원 보수는 지속적으로 확대됐다”고 지적했다.이어 “지금까지 충분히 대화와 타협의 시간을 가질 수 있었지만 회사는 수많은 문제에 대해 제대로 사과하거나 책임 있는 조치를 하지 않았고 오히려 시간을 끌며 교섭의 신뢰를 스스로 무너뜨려 왔다”고 덧붙였다.또 ‘노조가 영업이익 10%를 성과급으로 요구해 결렬됐다’는 주장에 반박하며 해당 안은 교섭 과정에서 회사가 제안해 검토됐던 여러 안 중 하나일 뿐이라고 밝혔다. 카카오 노조는 “교섭 결렬의 책임은 성과급이라는 단일 쟁점에 있지 않다”며 “노동시간 문제를 방치하고, 일방적 의사결정을 반복하며 신뢰를 무너뜨리고, 교섭을 시간 끌기 대상으로 삼아온 경영진의 태도가 오늘의 결과를 만든 것”이라고 말했다.카카오지회는 20일 경기 성남 판교역 광장에서 결의대회를 개최하고 카카오의 쇄신과 보편적인 노동환경 보장을 요구하는 단체행동을 시작할 예정이다.