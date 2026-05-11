한화에어로, 에스토니아에 다연장로켓 ‘천무’ 3문 추가 수출

첫 계약 후 5개월 만에 2차 계약

“한국 무기 내구성 등 높게 평가”

이미지 확대 에스토니아에 추가 수출된 다연장로켓 ‘천무’ . 한화에어로스페이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 에스토니아에 추가 수출된 다연장로켓 ‘천무’ . 한화에어로스페이스 제공

세줄 요약 한화에어로스페이스가 에스토니아에 천무 발사대 3문과 부대장비를 2027년 말까지 추가 공급했다. 지난해 첫 계약 뒤 5개월 만의 후속 수출로, K9 자주포에 이어 양국 방산 협력이 더 깊어졌다. 에스토니아에 천무 발사대 3문 추가 수출

정부 간 계약으로 2027년 말까지 공급

K9 이어 방산 협력 확대와 신뢰 반영

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국산 다연장로켓 ‘천무’가 에스토니아에 추가로 수출된다. 지난해 첫 계약 이후 5개월 만에 성사된 후속 도입으로 K9 자주포 수출로 시작된 양국 방산 협력이 확대되는 모습이다.한화에어로스페이스는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 에스토니아 국방투자센터(ECDI)가 11일 정부 간(G2G) 방식으로 천무 추가 도입 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약을 통해 한화에어로스페이스는 천무 발사대 3문과 부대장비를 2027년 말까지 에스토니아에 공급한다.이번 계약은 지난해 12월 체결된 약 2억 9000만 유로(5200억원) 규모 천무 수출 계약의 후속 사업이다. 당시 계약에는 천무 발사대 6문과 함께 미사일 3종(CGR-080·CTM-MR·CTM-290), 운용 및 교육 지원 등이 포함됐다.천무는 발사 차량 한 대로 1분 안에 로켓 12발을 연속 발사할 수 있는 다연장로켓 체계다.에스토니아는 ‘국가국방발전계획 2031’(RKAK 2031)에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력 현대화를 추진하고 있다. 업계에서는 이번 추가 도입이 한화의 적기 공급 능력과 사업 수행 과정에서 축적된 신뢰가 반영된 결과라고 평가하고 있다.코트라는 “에스토니아는 2020년부터 한국산 K9 자주포를 도입해 운용 중으로, 북유럽의 혹독한 기후 환경에서 성능이 검증된 한국 무기체계의 우수성과 내구성을 높이 평가했다”고 전했다.한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 “이번 천무 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 중요한 의미가 있다”며 “한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이뤄지고 있음을 보여주는 사례”라고 말했다.손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “이번 추가 공급을 통해 에스토니아의 국방력과 방산 생태계 강화에 더욱 기여할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 발틱 지역에서 전략적 파트너십을 확대해 나가겠다”고 했다.