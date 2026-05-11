LG전자 경쟁력 재건 강조한 류재철 사장… “매일 1%씩 나아가면, 1년 뒤엔 40배 성장”

혁신 ‘리인벤트 2.0’ 타운홀 미팅

이미지 확대 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 7일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 개최된 타운홀 미팅에서 ‘리인벤트 2.0’을 발표하고 있다.

LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 7일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 개최된 타운홀 미팅에서 ‘리인벤트 2.0’을 발표하고 있다.

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2026-05-11 B3면

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“매일 1%씩 나아가면 1년 뒤 40배의 성장을 이루지만, 1%씩 물러서면 1480배의 후퇴로 돌아옵니다. 오늘 우리가 실천하는 1%의 개선이 LG전자의 미래 경쟁력을 결정합니다.”류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 취임 후 첫 전사 타운홀 미팅을 갖고 이렇게 말했다고 LG전자가 10일 밝혔다. 1989년 금성사(LG전자 전신) 가전연구소 연구원으로 입사해 37년간 재직한 류 CEO는 조직문화 혁신 캠페인 ‘리인벤트(REINVENT) 2.0’을 강조했다. LG전자에서 2022년부터 시작한 리인벤트 2.0은 기존 가치를 계승하면서도 문제를 드러내고 실행에 집중해 일하는 방식을 변화시키는 것이 골자다.리인벤트 2.0의 핵심 기치는 ‘문제 드러내기’와 ‘이기는 실행’이다. 류 CEO는 조직 내부에 숨겨진 문제를 ‘성장의 자양분’으로 인식하고, 이를 주저 없이 수면 위로 끌어올리는 문화를 당부했다. 그는 “문제의 크기가 곧 개선의 크기”라며 “안 되는 이유를 찾기보다 될 방법을 고민하고, 단순한 수습을 넘어 큰 혁신으로 이어지도록 발상을 전환하는 새로운 접근이 필요하다”고 강조했다.실행 관점에서는 ‘속도’와 ‘상대적 우위’를 강조했다. 류 CEO는 “내가 아무리 잘해도 상대보다 뒤처지면 결국 패배”라며 “최종 결과물을 먼저 설계한 뒤 움직이는 체계적인 실행을 통해 반드시 승리하는 결과를 만들어내자”고 주문했다. 류 CEO의 메시지는 최근 LG전자가 처한 엄중한 시장 환경과 맞닿아 있다. 1분기 영업이익(1조 6737억원)이 전년 동기 대비 32.9% 급증하며 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했지만, 이면에는 물류비 상승과 반도체 메모리 가격 폭등이라는 불확실성이 상존한다.류 CEO는 경쟁에서 이기는 방법으로 ‘품질·비용·납기 등 근원적 경쟁력 재건을 강조했다. 사업의 본질인 제품 리더십을 강화하는 동시에 인공지능 전환(AX)으로 속도를 높이고 원가 경쟁력을 확보하는 기본기가 중요하다는 의미다.