미국 방산기업 안두릴 “한국과 협력 확대…공급망 구축할 것”

쉼프 공동창업자 겸 CEO 방한

‘마스가’ 협력 가능성도 열어둬

이미지 확대 브라이언 쉼프 안두릴 공동창업자 겸 CEO가 7일 서울 종로구 포시즌즈호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브라이언 쉼프 안두릴 공동창업자 겸 CEO가 7일 서울 종로구 포시즌즈호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 미국 방산기업 안두릴이 한국에서 협력을 확대하고 공급망 기반을 만들겠다고 밝혔다. HD현대, 대한항공, 현대로템과 AI 무인체계 협력을 넓히며, 한국의 제조·기술 역량을 바탕으로 글로벌 시장 진출도 함께 추진한다. 한국 방산 협력 확대와 공급망 구축 선언

HD현대·대한항공·현대로템과 파트너십 강화

USV·MUM-T 개발로 글로벌 진출 구상

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미국 방산 기술 기업 ‘안두릴 인더스트리’가 한국에서 방산 협력을 확대하고 공급망 기반을 구축하겠다고 밝혔다.브라이언 쉼프 안두릴 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 7일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 기자간담회에서 “한국의 방산 기술, 제조 전문성을 고려하면 (한국에) 투자해야 하는 것은 당연하다”며 이같이 말했다.지난해 한국법인을 설립한 안두릴은 HD현대, 대한항공, 현대로템 등 국내 방산기업들과 인공지능(AI) 기반 무인체계 파트너십을 확대해오고 있다.쉼프 CEO는 “저희 사업에 대해 깊은 전문성을 가진 파트너와 함께 일하고 있다”면서 “한국 정부를 대상으로 하는 사업뿐 아니라 이를 포괄적으로 확대해 세계 시장으로 함께 진출할 수 있을 것”이라고 했다.특히 HD현대와 개발하고 있는 무인수상정(USV)을 언급하며 “미국 해군으로 도입시키는 데 성공한다면 ‘윈윈’할 수 있다”고 강조했다.국내 투자 계획에 대해서는 “저희의 재원을 투입해 사업 끌어나가고 엔지니어링, 프로그램 관리 전문 역량을 확대해나가고자 한다”면서 “이곳에도 공급망을 구축해 궁극적으로는 글로벌 공급망에 편입시키려는 목표”라고 설명했다.한미 조선산업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)와 관련해 협력할 가능성도 열어뒀다. 쉼프 CEO는 “마스가 펀드에서 안두릴이 미국 파트너로서 할 역할이 있다면 당연히 고려할 것”이라면서 “파트너들과 어떻게 강력한 동맹 맺을 수 있는지에 대해 열린 생각을 갖고 있다”고 말했다.안두릴은 HD현대와 무인수상정(USV) 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 현재 시제함을 HD현대중공업 울산 조선소에서 건조 중이다. 이르면 오는 10월 진수해 미국 연안에서 시범 운항을 실시한다. 현대로템과는 이날 AI 기반 유무인복합(MUM-T) 지휘통제체계 구축 MOU를 맺었다.향후 안두릴은 AI 기반 플랫폼 ‘래티스’를 중심으로 한 소프트웨어 기술력을 한국의 하드웨어 역량에 결합하겠다는 구상이다. 2017년 설립된 안두릴은 미국, 영국, 호주 국방부와 협력하고 있는 글로벌 방산기업으로 현재 기업 가치는 305억 달러(약 40조원) 수준으로 평가받는다.