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현대모비스, ‘전기차 심장’ PE 시스템 독자 모델 개발…글로벌 수주 가속화

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-07 15:49
수정 2026-05-07 15:49
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고성능 고효율 250㎾급 이어 160㎾급 개발 성공
부품사로는 이례적으로 설계부터 양산까지 가능

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현대모비스가 개발한 160㎾급 PE 시스템. 현대모비스 제공
현대모비스가 개발한 160㎾급 PE 시스템.
현대모비스 제공


현대모비스가 전기차의 핵심 부품인 PE(파워 일렉트릭) 시스템의 독자 모델 개발에 성공하며, 소형부터 고성능 차량까지 아우르는 풀 라인업 구축에 나섰다. 고객사 요구에 맞춘 양산 위주에서 벗어나 설계 기술까지 완전히 내재화함으로써 현대자동차그룹뿐 아니라 여타 글로벌 완성차 업체로 수주의 폭을 넓힐 수 있게 됐다는 평가가 나온다.

현대모비스는 고성능 250㎾(킬로와트)급에 이어 범용 모델용 160㎾급 PE 시스템 개발에 성공했다며 올해 상반기 중 소형 모빌리티용 120㎾급까지 개발을 완료할 계획이라고 7일 밝혔다.

전기차 PE 시스템은 내연기관의 파워트레인에 해당하는 부품으로, 모터와 인버터, 감속기 등으로 구성된다. 이번에 개발된 160㎾급 PE 시스템은 현재 양산 중인 전기차 대부분에 적용이 가능하고, 내연기관 기준으로는 약 215마력에 해당하는 동력성능을 발휘한다.

해당 시스템은 모듈화된 설계 기술과 표준부품을 적용해 중량 대비 출력을 의미하는 비출력(比出力)은 약 16% 개선됐지만 부피는 20% 가까이 줄었다. 아울러 새로운 냉각기술을 적용해 모터 구조를 개선했고, 에너지 효율을 높인 전력반도체가 탑재됐다. 현대모비스는 소형차에 특화된 120㎾ PE 시스템 개발도 상반기 안에 완료해 글로벌 고객에게 선제적으로 제안할 방침이다.

현대모비스 관계자는 “120㎾급 소형 모빌리티부터 고성능 차량까지 전기차 전 차종에 이르는 구동 시스템 진용을 갖추게 된다”며 “고객사의 다양한 니즈에 대응하는 한편 목적별로 차별화된 제품 공략도 가능해질 전망”이라고 말했다.
하종훈 기자
세줄 요약
  • PE 시스템 독자 모델 개발 성공
  • 250㎾·160㎾급 이어 120㎾급 확보 추진
  • 풀 라인업으로 글로벌 수주 확대 기대
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