대한전선, 美 최대 전력 전시회 ‘IEEE’ 참가… 북미 인프라 시장 공략

IEEE PES T＆D서 해저·HVDC·노후 전력망 솔루션 선보여

이미지 확대 미국 시카고에서 열린 ‘2026 IEEE PES T＆D’ 대한전선 부스에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 시카고에서 열린 ‘2026 IEEE PES T＆D’ 대한전선 부스에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다. 대한전선 제공

세줄 요약 대한전선이 시카고에서 열린 미국 최대 송배전 전시회 IEEE PES T&D에 참가해 320㎸·525㎸ HVDC 지중·해저케이블과 노후 전력망 교체 설루션을 공개했다. AI 데이터센터 확산으로 커진 북미 전력 수요를 겨냥해 시장 공략을 강화했다. 시카고 IEEE 전시회 참가, 북미 공략 강화

320㎸·525㎸ HVDC 케이블과 교체 설루션 공개

AI 전력 수요 확대 속 해저케이블 경쟁력 부각

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선이 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 기술력을 앞세워 북미 전력 인프라 시장 공략에 나섰다.대한전선은 오는 7일(현지시간)까지 미국 시카고에서 열리는 ‘2026 IEEE PES T＆D’에 참가해 차세대 전력망 구축을 위한 전략 제품을 선보였다고 6일 밝혔다. ‘IEEE PES T＆D’는 국제전기전자공학회가 주관하는 미국 최대 규모의 송배전 전문 전시로, 올해는 ‘중단 없는 공급, 흔들림 없는 회복’을 주제로 열렸다.이번 전시회에서 대한전선은 미국에서 수주한 320㎸급을 포함해 525㎸급 초고압 직류송전(HVDC) 지중·해저케이블 등 차세대 기술력을 집중적으로 강조했다. 특히 노후 전력 인프라 비중이 높은 미국 시장을 겨냥해 기존 관로를 활용해 송전 용량을 높이는 ‘노후 전력망 교체 설루션’을 배치해 현지 전력청 관계자의 큰 관심을 모았다.대한전선이 북미 시장에 공을 들이는 배경에는 최근 인공지능(AI) 데이터 센터 증설로 인한 전력 수요 증가가 자리 잡고 있다. 업계에 따르면 미국 내 AI 서버 가동을 위한 전력량은 일반 서버 대비 최대 수십 배에 달해 고용량 송전이 가능한 HVDC 케이블이 필수적인 인프라로 꼽힌다. 미국의 연간 전력 수요는 2024년 약 4100TWh에서 2030년 5000TWh를 돌파할 것으로 예상된다.송종민 대한전선 부회장은 전시 현장에서 북미 주요 전력청 관계자들을 만나 협력 방안을 논의했다. 송 부회장은 “북미는 전력망 투자 확대와 재생에너지 확산이 동시에 진행되는 성장 시장”이라며 “미국에서 쌓은 레퍼런스를 기반으로 HVDC와 해저케이블 등 핵심 분야에서 성과를 확대할 것”이라고 말했다.대한전선은 2027년 준공 예정인 당진 해저케이블 2공장의 생산 역량과 해상풍력 전용 포설선 팔로스호 등 해저케이블 토탈 설루션 경쟁력도 함께 선보였다.