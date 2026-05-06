신제윤 삼성 이사회 의장 “최악 땐 노사 모두 설자리 잃어… 대화로 풀어야”

총파업 위기에 경고 메시지

이미지 확대 신제윤 삼성전자 이사회 의장 닫기 이미지 확대 보기 신제윤 삼성전자 이사회 의장

세줄 요약 신제윤 삼성전자 이사회 의장은 노조 총파업이 현실화되면 사업 경쟁력 저하와 고객 신뢰 상실, 주주·투자자 손실이 이어져 국가 경제에 심각한 악영향을 줄 수 있다고 우려했다. 그는 반도체 사업은 타이밍과 신뢰가 핵심이라며, 노사 모두 대화로 문제를 풀어야 한다고 강조했다. 총파업 현실화 시 노사 모두 설 자리 상실 경고

사업 경쟁력 저하와 고객 신뢰 훼손 우려 제기

반도체 차질·수출 감소 등 경제 충격 가능성

2026-05-06 B1면

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삼성전자 노조의 총파업 위기가 고조되는 가운데 신제윤 삼성전자 이사회 의장이 막대한 경제적 파장을 우려하며 대화를 통한 해결을 촉구했다.5일 삼성전자에 따르면 신 의장은 사내 게시판을 임직원에게 글을 올려 “최악의 상황이 발생하면 노사 모두 설 자리를 잃게 될 것”이라고 경고했다. 그는 “이사회 의장으로서 막중한 책임감을 느낀다”며 “파업이 현실화될 경우 사업 경쟁력 저하는 물론 고객 신뢰 상실, 주주·투자자 손실 등 국가 경제에 심각한 악영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.신 의장은 “국가 기반 산업인 반도체 사업은 타이밍과 고객 신뢰가 핵심”이라며 “개발 및 생산 차질, 납기 미준수 등이 발생하면 근본적인 경쟁력이 약화되고 경쟁사로 고객이 이탈해 시장 지배력을 잃을 수 있다”고 우려했다. 이어 “파업이 현실화되면 수백억 달러 규모의 수출 감소와 수십조 원의 세수 축소, 환율 상승에 따른 국내총생산(GDP) 감소 등 국가 경제 전반에 심각한 타격이 예상된다”고 덧붙였다.그는 “지금은 무한 경쟁 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위해 임직원 모두가 힘을 모으고, 진정성 있는 대화로 문제를 해결해야 할 때”라며 노사 화합과 건설적인 관계 구축을 강조했다.