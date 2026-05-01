삼성전자, 지난해 호암재단에 38억원 기부…전년보다 3.8억 늘어

세줄 요약 삼성전자가 지난해 호암재단에 37억9000만원을 출연해 총 50억원 중 대부분을 맡았다. 전년보다 3억8000만원 늘었고, 삼성디스플레이·삼성물산 등 계열사도 기부에 동참했다. 삼성전자, 호암재단에 37억9000만원 출연

전년보다 3억8000만원 늘어난 기부 규모

삼성 계열사들도 재단 기부에 동참

이미지 확대 지난달 30일 서울 삼성전자 서초사옥에 삼성기가 펄럭이고 있다.

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삼성전자가 지난해 호암재단에 38억원을 기부했다.3일 재계에 따르면 호암재단은 지난달 30일 2025년 재무제표와 기부금 모집 및 지출 내용, 출연자 등을 공시했다.지난해 호암재단의 총 기부금 50억원 중 37억 9000만원을 삼성전자가 출연했다. 이는 전년(34억 1000만원)보다 3억 8000만원 늘어난 수치다.삼성 계열사 중에서는 삼성디스플레이(5억 6000만원), 삼성물산(1억 5000만원), 삼성SDS(1억 1000만원), 삼성전기(1억원), 삼성증권(1억원), 삼성E＆A(8000만원), 삼성중공업 거제조선소(5000만원), 제일기획(4000만원), 에스원(2000만원) 등이 기부에 동참했다.호암재단은 1997년 삼성그룹 창업주인 호암(湖巖) 이병철 창업회장의 기업가 정신을 계승한다는 취지에서 설립된 공익법인으로 호암상 운영, 학술 및 연구 지원 등의 사업을 진행하고 있다.오는 6월 호암재단은 과학·공학·의학·예술·사회봉사 분야에서 혁신적인 업적을 이룬 국내외 석학 및 전문가를 선정해 ‘2026 삼성 호암상’을 시상한다. 올해 수상자로는 오성진 미국 UC버클리 교수, 윤태식 미국 위스콘신대 매디슨 교수, 김범만 포스텍 명예교수, 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수, 조수미 소프라노, 오동찬 국립소록도병원 의료부장 등 6명이 이름을 올렸다.시상식은 6월 1일 서울 중구 신라호텔에서 개최될 예정이며, 행사에는 이재용 삼성전자 회장을 비롯한 삼성 경영진들이 대거 참석할 것으로 예상된다.