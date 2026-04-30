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삼성전자 ‘SSAFY’ 첫 수기 공모집 발간

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-04-30 00:56
수정 2026-04-30 00:56
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수료생 1만여명 중 85% 취업

국내 기업에서 마케터로 일하던 허예지 씨는 인공지능(AI) 확산을 보며 AI와 소프트웨어(SW) 기술에 도전해 보고 싶다는 꿈을 키웠다. 만 29세 때 “마지막 도전을 해보자”며 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)에 지원했다. 현재 해외 진출을 준비하는 그는 “SSAFY는 내 안의 가능성을 증명해 준 곳”이라고 전했다.

삼성전자는 SSAFY 수료생의 성장 과정을 담은 첫 수기 공모집을 발간했다고 29일 밝혔다. SSAFY는 2018년 1기를 시작으로 12기까지 1만 125명이 수료했다. 이중 8566명이 취업해 약 85%의 취업률을 기록했다.

이번 공모집은 전공이나 나이의 장벽을 넘어 SW·AI 인재로 성장한 사례를 소개해 미취업 청년들에게 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다. 비전공자로서 개발자의 꿈을 이룬 사례와 SSAFY 수료 후 일본에서 창업에 성공한 이야기 등이 담겼다. 삼성전자 관계자는 “공모집은 미래 산업을 이끌 청년들이 SW·AI 인재로 성장해 가는 과정을 기록한 것”이라며 “더 많은 청년들이 AI 시대의 주역으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

장진복 기자
2026-04-30 23면
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