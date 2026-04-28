대한전선, 신안 태양광 ‘초고압 해저케이블’ 수주

도서 지역 간 전력망 연결 설비

﻿자재 일체 공급… 시공까지 수행

대한오션원스 인수 이후 첫 협력

세줄 요약 대한전선이 전남 신안군 태양광 발전 사업의 전력 송전을 위한 154㎸급 초고압 해저케이블 공급·시공 프로젝트를 수주했다. 탑솔라 그룹이 맡은 EPC 사업에 자재 일체를 공급하고 시공까지 수행하며, 자회사 대한오션웍스와의 첫 협업으로 해저 시공 경쟁력을 높일 전망이다. 신안 태양광 전력용 해저케이블 수주

탑솔라 EPC에 자재 공급·시공 수행

대한오션웍스와 첫 협업, 역량 강화

2026-04-29 B4면

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대한전선이 전남 신안군 일대 태양광 발전 사업에 초고압 해저케이블을 공급하는 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다.이번 사업은 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 송전하기 위한 프로젝트다. 대한전선은 전체 발전소 시공(EPC)을 담당하는 탑솔라 그룹에 154㎸급 초고압 해저케이블과 접속재 등 자재 일체를 공급하고 시공까지 수행한다.해저케이블은 도서 지역 간 전력망을 연결하는 계통 연계용 설비로, 안정적인 전력 송전을 통해 재생에너지의 효율적 활용에 기여할 것으로 기대된다. 특히 이번 프로젝트는 해저케이블 시공 전문 자회사인 대한오션웍스와 협력해 수행하는 첫 사업이다. 대한전선은 해저 시공 경쟁력 강화를 위해 지난해 7월 대한오션웍스를 인수했다.대한전선은 당진해저케이블 1공장에서 해저케이블을 생산하고, 대한오션웍스는 케이블을 운송하고 포설할 예정이다. 이를 통해 생산·운송·시공으로 이어지는 전체 밸류체인을 수행해 토탈 솔루션 역량을 선보이게 된다. 대한전선 관계자는 “이번 프로젝트가 자회사와의 협력을 통해 수행하는 첫 프로젝트인 만큼 성공적인 사업이 될 수 있도록 역량을 집중할 것”이라고 말했다.대한전선은 영광낙월 등 주요 프로젝트를 확보하며 입지를 강화하고 있다. 정부가 추진하는 공급망 안정화 선도사업자에 해저케이블 분야 기업으로 선정돼 공급망 핵심 기업으로 역할도 넓히고 있다.현재 640㎸ HVDC(초고압 직류송전) 해저케이블을 생산할 수 있는 해저 2공장을 건설 중이며 추가 포설선 확보도 검토 중이다.