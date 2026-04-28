삼성바이오 노조, 창사 첫 부분파업 돌입… 법원 일부 제동에 우회 전략

노조, 그룹 내 임금격차 해소 등 요구

사측 “가용 인력 대응… 대화 가능성”

세줄 요약 삼성바이오로직스 노조가 창사 이래 처음 부분파업에 들어갔다. 자재 소분 부문 조합원 60여명이 30일까지 참여하고, 법원 가처분으로 총파업이 제동되자 우회 전략으로 전환했다. 노사는 임금 인상률과 격려금, 자사주 배정 등을 두고 13차례 교섭했지만 입장차를 좁히지 못했다. 창사 이래 첫 부분파업 돌입

법원 가처분 뒤 우회 전략 전환

임금·격려금·자사주 놓고 대치

2026-04-29 B1면

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삼성바이오로직스 노동조합이 28일 부분 파업에 들어갔다. 삼성바이오로직스의 파업은 2011년 창사 이래 처음이다.이번 파업은 자재 소분 부문 조합원 60여명이 참여하는 부분 파업 형태로 오는 30일까지 이어질 예정이다. 당초 노조는 다음달 1일 2000여명 규모의 총파업을 예고했으나 최근 법원이 의약품 변질 방지 등을 이유로 파업에 일부 제동을 걸면서 전략을 수정한 것으로 풀이된다.노조 관계자는 “사측이 파업에 대비해 전체 공정 중 선공정에 해당하는 자재 소분 부문의 가동률을 끌어올리고 있어 부분 파업으로 선제 대응하게 됐다”고 말했다. 업계에 따르면 바이오 의약품은 살아있는 세포를 활용해 만드는 만큼 배양·정제·충전까지 연속 작업이 필수적이다. 공정이 끊기는 경우 배양액 오염으로 물량 전체를 폐기해야 할 수도 있다. 인천지법은 지난 23일 삼성바이오로직스가 노조를 상대로 낸 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용해 의약품 변질·부패 방지 작업 등 마무리 공정에 대해서는 파업을 제한했다.노조는 ‘그룹 내 임금 격차 해소’ 등 앞세워 평균 14% 수준의 임금 인상과 임직원 1인당 3000만원 격려금 지급, 3년간 자사주 배정 등을 요구하고 있다. 반면 사측은 임금 인상률 6.2%를 제시하면서 입장차를 좁히지 못하고 있다. 노사는 지난해 12월 상견례를 시작으로 지난달까지 13차례 교섭을 이어왔다.삼성바이오로직스 관계자는 부분 파업과 관련해 “회사는 가용 인력을 활용해 대응하고 있다”면서 “문제 해결을 위한 대화의 창구를 계속해서 열어두고 있다”고 설명했다.