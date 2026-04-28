SKT, 안팎으로 구축한 AI 방어막… 현장부터 일상까지 지킨다

2026-04-28 B3면

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SK텔레콤이 ‘세계 산업 안전보건의 날’(28일)을 앞두고 현장 근로자를 위한 체험형 교육 인프라를 강화하고 보이스피싱 등 범죄로부터 고객을 지키는 실시간 케어 서비스를 선보였다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 산업 현장의 안전과 고객의 일상을 동시에 보호하는 ‘전방위 AI 안전망’ 구축에 속도를 내는 것이다.SK텔레콤은 대전 중구 부사사옥에 위치한 안전체험교육관 ‘세이프 T 센터’를 운영하며 고위험 통신 현장 사고 예방에 총력을 기울이고 있다고 27일 밝혔다. 2023년 개관한 센터는 AR·VR 기술을 활용해 추락, 감전 등 실제 현장에서 발생할 수 있는 30여종의 시나리오를 작업자가 가상으로 체험할 수 있도록 설계됐다.특히 올해 드론과 AI 이미지 분석 기술을 도입해 안전 점검의 정밀도를 높였다. 최대 75m에 달하는 통신탑 점검 시 작업자가 직접 오르는 대신 드론 촬영 영상을 AI가 분석해 이상 여부를 식별해 사고 위험을 차단했다. 이런 노력에 힘입어 SK텔레콤은 최근 3년간 ‘중대재해 제로’ 기록을 이어가고 있다.SK텔레콤은 이날 통화 중 보이스피싱 정황을 AI가 포착하면 사전에 등록된 보호자에게 즉시 위험 상황을 알리는 에이닷 전화 ‘가족 케어’ 기능도 새롭게 출시했다. ‘가족 케어’는 보호자가 에이닷 설치 여부나 이용 통신사와 관계없이 문자 알림을 받을 수 있도록 범용성을 높였다. 이용자 1명당 최대 10명까지 보호자를 등록할 수 있다.﻿