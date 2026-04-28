삼성전자, ‘월렛 여행’ 앱 출시… “호텔·항공권·티켓 한번에”

2026-04-28 B3면

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삼성전자가 비행기 탑승권, 호텔 예약 등 여행 관련 정보를 애플리케이션으로 통합 관리하는 ‘삼성 월렛 여행(Trips)’ 서비스를 출시한다고 27일 밝혔다.사용자가 삼성 월렛 내 여행 항목을 생성한 후 ‘트립 타임라인’ 기능을 활용하면, 시간과 위치 기반으로 분류된 여행 일정을 손쉽게 관리할 수 있다. 세부 일정을 추가할 수 있고, 메모 기능을 활용해 관련 링크나 정보를 기록할 수 있다.삼성전자는 글로벌 파트너사들과 협업해 호텔 및 항공권 예약 확정서, 액티비티 투어 티켓 등을 삼성 월렛에 바로 등록할 수 있도록 했다. 또 보안 플랫폼 ‘삼성 녹스’를 기반으로 사용자 데이터를 안전하게 보호하며, 암호화와 생체 인증 기술을 적용해 기기 소유자만 여행 정보에 접근할 수 있도록 했다.