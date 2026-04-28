고려아연, 미국 제련소 건설 ‘패스트트랙’ 지정

한국 기업 최초… 인허가 간소화

2029년 완공 후 핵심 광물 생산

세줄 요약 고려아연의 미국 테네시주 통합 제련소 사업 ‘프로젝트 크루서블’이 연방정부 FAST-41 적용 대상으로 지정됐다. 인허가 절차가 통합 관리돼 일정이 단축될 전망이며, 한국 기업 주도 사업의 첫 편입 사례다. 회사는 2027년 착공, 2029년 완공을 목표로 한다. 프로젝트 크루서블, FAST-41 적용 대상 지정

인허가 통합 관리로 건설 일정 단축 전망

2027년 착공·2029년 완공 목표 제시

2026-04-28 B2면

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고려아연의 미국 통합 제련소 건설 사업인 ‘프로젝트 크루서블’이 미국 연방정부 패스트트랙 제도를 적용받게 됐다. 인허가 절차 간소화로 제련소 건설에 속도가 붙을 전망이다.고려아연은 미국 테네시주에서 추진 중인 ‘프로젝트 크루서블’이 미국 연방정부의 ‘FAST-41’ 적용 대상으로 지정됐다고 27일 밝혔다. 한국 기업이 주도하는 사업이 이 제도에 편입된 건 처음이다.프로젝트 크루서블은 2029년까지 총 74억 달러(약 11조원)를 투자해 연간 약 110만t의 원료를 처리하는 통합 제련소를 건설하는 사업이다. 완공 후 아연·연 등 기초금속과 게르마늄·갈륨 등 핵심광물 11종을 포함한 13종의 비철금속, 반도체황산 등을 생산할 예정이다.FAST-41은 국가 전략 대형 인프라·자원 사업에 대해 여러 부처가 따로 진행하는 인허가 심사를 통합 관리해 일정을 대폭 단축해 주는 제도다. 미국 인허가위원회에 따르면 FAST-41 지정 프로젝트는 비지정 프로젝트에 비해 최종 결정기록서(ROD) 발급까지 평균 18개월의 기간을 단축한다. 미국 내무부는 지난 2월 테네시주 주정부 등과 인허가 절차 간소화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 이번 FAST-41 적용은 이에 따른 후속 조치로 풀이된다.고려아연 관계자는 “이번 지정은 미국 정부가 프로젝트 크루서블을 핵심 광물 공급망 구축을 포함한 자국 국가 안보 전략의 한 축으로 평가한 것”이라고 설명했다. 최윤범 고려아연 회장도 ﻿“2027년 착공, 2029년 완공이라는 로드맵을 차질 없이 실행하겠다”고 말했다.