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삼성전자 히트펌프·에어컨, 유럽 소비자 만족도 1위

삼성전자는 자사 히트펌프와 에어컨 등 냉난방공조 제품이 독일 품질금융연구소(ITQF)가 실시한 ‘최고의 가격대비 품질 2026’ 조사에서 소비자 만족도 1위를 차지했다고 26일 밝혔다. 사진은 이탈리아 소비자 만족도 조사 6년 연속 1위에 오른 삼성전자 무풍에어컨이 배치된 모습.

삼성전자 제공