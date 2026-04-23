반도체 잔칫날… ‘40조 청구서’ 내민 삼전 노조

노조 “넉 달간 하이닉스 200명 이직

인재 유출 못 막으면 경쟁력 저하”

합의 결렬 땐 새달 21일부터 총파업



주주 “악덕 채무업자냐” 맞불 집회

법조계 “성과급은 쟁의대상 아냐”

업계 “반도체, 기술력·가격에 달려”

‘노동의 성과’ 놓고도 의견 엇갈려

이미지 확대 초과이익성과급(OPI)의 상한 폐지를 요구하는 삼성전자노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 23일 경기 평택 삼성전자 평택캠퍼스 앞 삼성로에서 개최한 ‘4·23 투쟁 결의대회’에서 손팻말을 든 채 구호를 외치고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 초과이익성과급(OPI)의 상한 폐지를 요구하는 삼성전자노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 23일 경기 평택 삼성전자 평택캠퍼스 앞 삼성로에서 개최한 ‘4·23 투쟁 결의대회’에서 손팻말을 든 채 구호를 외치고 있다.

홍윤기 기자

이미지 확대 23일 오전 삼성전자노조 공동투쟁본부의 결의대회 장소 인근에서 열린 대한민국 주주운동본부 관계자들이 삼성전자 노조의 5월 총파업에 반대하는 기자회견을 하는 모습.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 23일 오전 삼성전자노조 공동투쟁본부의 결의대회 장소 인근에서 열린 대한민국 주주운동본부 관계자들이 삼성전자 노조의 5월 총파업에 반대하는 기자회견을 하는 모습.

홍윤기 기자

2026-04-24 B1면

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삼성전자 초기업노조가 23일 오후 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 삼성전자 평택사업장 앞에서 투쟁결의대회를 개최했다. 반면, 이날 오전에는 대한민국 주주운동본부 소속 일부 회원들이 집회 장소 인근에서 맞불 집회를 열고 노조의 성과급 요구가 과도하다고 비판했다.노조 측은 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하고, 성과급 상한제를 폐지할 것을 요구했다. 최승호 노조위원장은 투쟁사에서 “더 나은 삼성전자를 만들기 위해 성실히 교섭해왔지만, 회사는 성과급 상한 폐지 등 핵심 요구를 외면한 채 일회성 포상으로 협상을 마무리하려 했다”고 밝혔다. 최 위원장은 “삼성전자가 오늘 이 자리에 오를 수 있었던 것, 세계 시장에서 이름을 떨칠 수 있었던 것은 조합원들의 노력 덕분”이라고 했다. 이어 집회를 마친 뒤 기자들과 만나 “최근 4개월 동안 SK하이닉스로 이직한 인원만 200명이 넘는다. 인재 유출을 막지 못하면 회사 경쟁력도 유지되기 어렵다”고 주장했다.경찰과 주최 측 추산 4만명의 집회 참가자들은 ‘투명하게 바꾸고, 상한 폐지 실행하자’ 등의 손팻말을 들고 구호를 외쳤다. 노조는 사측과 합의가 이뤄지지 않을 경우 다음달 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입한다는 방침이다.다만 산업계와 법조계 일각에서는 성과급을 둘러싼 이번 쟁의행위의 정당성에 의문을 제기하고 있다. 대법원이 성과 인센티브의 임금성을 인정하지 않은 상황에서, 경영 성과의 배분 방식을 두고 파업을 추진하는 것은 과도한 쟁의행위라는 지적이다.실제 대법원은 삼성전자 퇴직자들이 제기한 소송에서 “성과 인센티브(OPI)는 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 해당하지 않는다”고 판결했다. 판결의 핵심 요지는 성과급은 근로 성과의 사후적 정산이 아니라 경영 성과의 사후적 분배라는 판단이다. 앞서 2025년 8월 판결에서도 “근무 실적과 연동되는 ‘순수한 의미의 성과급’은 일반적으로 근로의 대가라고 보기 어려워 통상임금에 해당하지 않는다”고 판단했다.노조의 주장대로 이번 삼성전자의 실적이 온전히 노동의 성과로 볼 것인지에 대해서도 의견이 엇갈린다. 반도체 산업은 단순 조립·생산이 아니라 공정 기술과 대규모 투자가 생산성을 좌우하는 고부가가치 산업으로, 기술력과 투자 규모가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 삼성전자는 2021년부터 2025년까지 약 148조 원을 연구개발에 투입했다. 업계 관계자는 “반도체에서 노동의 질은 운영 효율을 결정하는 변수일 뿐 이익의 규모를 좌우하는 근본 요소는 기술 수준과 시장 가격 구조”라고 설명했다.노사 갈등은 주주와 노조 간 대립으로도 확산되는 양상이다. 대한민국 주주운동본부 회원들은 이날 오전 집회에서 “반도체 공장의 지분을 갖고 있는 사람은 주주들이지, 직원들이 아니다”라며 “반도체 호황 사이클에서 공장을 멈추면, 주주들의 재산에 직접적인 피해를 주는 것”이라고 주장했다. 이어 “상한선 없는 성과급을 요구하는 건 악덕 채무업자와 다름없다. 500만 주주의 실물 자산인 공장을 멈추겠다는 협박을 더 이상 두고 보지 않겠다”고 덧붙였다.삼성전자는 총파업 가능성에 대비해 사내 게시판에 ‘안전보호시설 유지·운영’의 필요성을 강조하는 공지문을 게시했다. 유독성·가연성 가스와 화학물질을 다루는 반도체 공정 특성상, 파업 기간에도 안전 관련 인력은 정상 근무가 필요하다는 취지다. 업계에 따르면 회사는 노동조합법에 따라 전체 직원 약 12만 8000명 중 5% 수준을 필수 유지 인력으로 요청한 것으로 알려졌다. 노조법 제42조 2항은 사업장 안전보호시설의 유지·운영을 방해하는 행위를 금지하고 있다.로이터는 “노조의 파업으로 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성전자의 생산에 차질이 빚어질 경우 AI 데이터 센터, 자동차, 스마트폰 등 전 산업 분야에서 공급 병목 현상이 심화될 것”이라고 전망했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 “5월 파업이 현실화될 경우 메모리 생산 차질로 공급 부족이 심화되고, 이는 가격 상승 압력을 확대시키는 요인으로 작용할 것”이라고 진단했다.