K원전·지하철·배터리 소재, 베트남 시장 열린다

두산에너빌, 신규 원전 참여 추진

현대로템, 전동차 4910억원 계약

포스코퓨처엠, 음극재 투자 등록

2026-04-24 5면

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이재명 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 우리나라 기업들이 원전 및 지하철 건설 등 글로벌 경쟁력을 보유한 산업 분야에서 베트남과의 협업을 강화했다.두산에너빌리티는 23일 베트남 하노이에서 열린 ‘한-베 비즈니스 포럼’에서 베트남 현지 기업 두 곳(PTSC·PETROCONs)을 상대로 각각 베트남 신규원전 협력과 공급망 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 두 기업 모두 베트남 국가산업에너지공사(PVN)의 자회사로, PVN은 현재 베트남 중부에서 닌투언 2원전 사업을 추진하고 있다. 한국전력 등이 베트남 신규원전 사업 참여를 추진하는 가운데 두산에너빌리티가 현지 주요 기업들과 협력 체계를 선제적으로 구축했다는 데 의미가 있다. 두산에너빌리티 관계자는 “원전 기자재와 건설 분야에서 현지 공급망 구축 기반을 확보함으로써 향후 닌투언 2원전 사업 참여를 위한 교두보를 마련하게 됐다”고 설명했다.현대로템은 베트남 타코 그룹과 호치민 메트로 2호선 사업 계약을 체결했다. 사업 규모는 약 4910억원이다. 타코 그룹은 베트남의 대표 기업집단 중 하나로 호치민 메트로 2호선 구축 사업을 맡아 진행하고 있다. 현대로템은 타코 그룹에 호치민 메트로 2호선에 들어갈 무인 전동차를 공급한다. 호치민 메트로 2호선은 2030년 개통이 목표로, 총연장 64㎞에 36개 역사가 들어선다.현대로템은 “이번 수주로 베트남 철도 시장 확대의 교두보를 마련한 만큼 향후 발주가 예상되는 북남 고속철도 사업 등 대규모 프로젝트 공략에도 긍정적인 영향이 기대된다”고 설명했다. 북남 고속철도 사업은 사업 규모만 약 100조원에 달할 것으로 추정되는 베트남 역대 최대 규모의 인프라 구축 사업이다.베트남에 인조흑연 음극재 공장을 짓기로 한 포스코퓨처엠도 승인 절차를 완료했다. 포스코퓨처엠은 이날 ‘한-베 비즈니스 포럼’에서 타이응웬성으로부터 인조흑연 음극재 사업 투자등록증(IRC)을 받았다. 포스코퓨처엠은 약 3570억원을 투자해 올해 하반기 베트남 타이응웬성 송공 2산업단지에 1단계 공장을 착공하고 2028년 양산에 나설 계획이다.